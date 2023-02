Gossip TV

Domenica In, Blanco grande assente da Mara Venier a causa di una diffida. Cos'è successo?

Il caso Blanco e la distruzione delle rose non è stato del tutto chiarito, ma Mara Venier ha lanciato un appello nei giorni scorsi per avere il cantante ospite a Domenica In. Oggi, però, tra gli ospiti Blanco non c'è a causa di una diffida. Vediamo insieme cosa è successo.