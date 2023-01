Sanremo 2023, Amadeus criticato da una cantante, volano parole forti. Cos'è successo?

Gossip TV

Ospite da Serena Bortone, la cantante Fiordaliso ha lanciato una provocazione al conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus. Ecco cosa ha detto.

Il Festival di Sanremo 2023 non è ancora iniziato, ma da quando sono stati annunciati i cantanti in gara le polemiche si sono sprecate. L'ultima proviene da una cantante molto conosciuta al pubblico italiano, che non si è trattenuta dal commentare negativamente il conduttore del Festival, Amadeus e alcune scelte fatte in merito ai Big in concorso.

Sanremo 2023, Fiordaliso si scaglia contro Amadeus

La cantante Fiordaliso è stata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha raccontato non solo alcuni momenti molto importanti della sua carriera, ma ha anche lanciato qualche frecciatina al conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus.

Al Festival, infatti, Fiordaliso ha partecipato in numerose occasioni, ben 9 in totale. La conduttrice Serena Bortone ha allora chiesto all'artista se desiderasse tornare alla kermesse canora almeno un'altra volta e la cantante non si è trattenuta dal pronunciare queste parole molto amare:

"Guarda quando compirò 80 anni mi chiameranno, forse, perché adesso è così che funziona. Non lo sapevi? Devi compiere almeno 80 anni e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della fiorda. Io sono ancora di quell'età e quindi non va bene, quando compirò 80 anni, sono qui, Ama, chiamami."

La cantante si riferiva probabilmente ad alcune sue colleghe, come Orietta Berti, che gareggiò nel 2021, o a Iva Zanicchi nel 2022, entrambe con un'età superiore ai 70 anni. Per non parlare poi dei Cugini di Campagna, i cui membri hanno ben 76 anni. Questa non è la prima volta che nascono polemiche sui concorrenti in gara: una delle ultime riguarda Madame e il caso dei vaccini in cui è coinvolta.