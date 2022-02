Sanremo 2022, Sangiovanni: il romantico gesto per Giulia durante la sua esibizione, la replica della ballerina

Gossip TV

Il debutto al Festival di Sanremo del giovanissimo cantautore vicentino, ex star della ventesima edizione di Amici.

Nel corso della seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, la prima esibizione canora sul palco dell'Ariston è stata quella del giovanissimo cantautore vicentino, ex star della ventesima edizione di Amici, Sangiovanni. Il debutto di Sangio non ha deluso le aspettative. Disinvolto e perfettamente a suo agio in un palco che mette terrore a chiunque, il cantante ha interpretato il brano Farfalle, frutto della collaborazione autoriale con Alessandro La Cava. Un brano che, come ha dichiarato l'autore della hit singolo Malibù, il brano più ascoltato dell’estate, "parla di un momento in cui ero vittima di tanti dispiaceri e mi sono sentito soppresso; la canzone parla di ritrovare questo ossigeno attraverso le cose che ti fanno stare bene come l'amore. Sul palco sarà una sfida buttare tutto quello che ho di tossico addosso e accumulato in questo tempo, e prendermi la mia boccata d'aria".

Con un completo sgargiante rosa, il cantante, appena arrivato sul palco, ha scherzato con Amadeus, "Ti sei vestito abbinato a me?" ha chiesto, suscitando l'ilarità del conduttore che ha gli ha domandato: "Come si sente ad aprire la serata al suo debutto?"

“Incredibile poter iniziare una puntata di Sanremo, non lo avrei mai immaginato. Spero di iniziarlo nel modo migliore, anche per le parole che hai detto prima. Spero di poter dare il giusto omaggio a Monica Vitti” , ha risposto Sangiovanni. Al termine della sua esibizione, ha chiesto ad Amadeus, all’orecchio, di urlare con lui “Fantasanremo e papalina", riferendosi al gioco virtuale del momento legato al Festival.

Altra, imperdibile chicca dell'ex star di Amici, il suo omaggio a Giulia Stabile, la sua fidanzata ballerina conosciuta proprio nel talen di Maria De Filippi. Sangiovanni ha infatti mostrato la collana che porta sempre con sé con la scritta Giulia. Un romantico gesto per una delle coppie più amate tra i giovanissimi.

L'ex ballerina di Amici ha poi commentato sui social l’esibizione di Sangiovanni, così: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”.

