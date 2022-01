Sanremo 2022: al Festival ci sarà un super ospite italiano che non era mai salito sul palco dell'Ariston [video]

Gossip TV

Amadeus è tornato al TG1 per un nuovo annuncio: il nome di un super ospite che non era mai stato al Festival di Sanremo.

Lo stato di fibrillazione è stato ufficialmente attivato quando qualche sera fa in diretta al TG1, Amadeus ha annunciato i nomi delle cinque donne che saliranno sul palco dell'Ariston per affiancarlo nella conduzione, una per ogni serata. Ricordiamole: Lorena Cesarini, Ornella Muti, Drusilla Foer, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta. Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 1° al 5 febbraio e in quella settimana, come sempre, catalizzerà l'attenzione della stragrande maggioranza del pubblico televisivo italiano e delle pagine dello spettacolo degli organi di informazione. Intanto il conduttore e diretto artistico è tornato al TG1 per un altro annuncio, quello di un super ospite italiano che non aveva mai calcato il palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2022: uno dei super ospiti è Cesare Cremonini, la gag con Amadeus

Il 41enne cantautore bolognese che incredibilmente non era mai stato al Festival di Sanremo, sarà dunque uno dei super ospiti della manifestazione musicale di Rai1. Cesare Cremonini ha scritto queste parole di ringraziamente su Instagram, accanto al video del siparietto con Amadeus che al TG1 ha svelato la sorpresa.

Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! 🎶 🌸 Sono onorato di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere l’emozione con voi e con tutti i grandi artisti e cantanti che si esibiranno. Grazie Ama per l’invito che mi onora! (Va benissimo anche la marmellata a colazione!!) 😂 Un abbraccio a tutti! ❤️

E, stando a come si chiude il video, ora sappiamo cosa mangi abitualmente Cremonini a colazione...