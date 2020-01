Sanremo 2020, Nicola Savino risponde alle accuse della Gregoraci. Amadeus: “La vita è fatta anche di no”

Gossip TV

Il conduttore de L'Altro Festival replica alle critiche pubblicate su Instagram dell'ex moglie di Flavio Briatore.

La fase pre Festival è iniziata con un polverone di polemiche che ha investito in pieno Amadeus, presentatore di Sanremo 2020. Ma non solo, il clima di tensione ha coinvolto anche altri aspetti della kermesse musicale, come L’Altro Festival, show che sarà trasmesso subito dopo le cinque serate musicali, dal 4 all’8 febbraio 2020. Ricordiamo che ieri, Elisabetta Gregoraci ha scritto un lungo post su Instagram nel quale accusava Nicola Savino, conduttore de L’Altro Festival, di averla tagliata fuori dal programma, a causa della presunta vicinanza di Flavio Briatore alla politica di destra. Oggi, il conduttore radiofonico, ha replicato all’accusa in diretta radio.

La risposta di Nicola Savino ai microfoni di Radio Deejay Chiama Italia

Oggi, l’intervento che Savino ha fatto in diretta su Radio Deejay Chiama Italia potrebbe porre fine alle diverse critiche che gli sono state rivolte durante la giornata di ieri, da parte di Elisabetta Gregoraci. L’uomo ha spiegato chiaramente che la scelta di inserire Myss Keta nella co-conduzione de L’Altro Festival non dipende affatto dalla vicinanza della donna al suo ex marito, Flavio Briatore, né alla presunta tendenza politica dell’imprenditore. Le parole del conduttore radiofonico: “Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Apro e chiudo parentesi: ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi, è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”.

Sulla questione, anche Amadeus ha espresso le sue considerazioni in un’intervista all’AdnKronos: “Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene”. Il conduttore di Sanremo 2020 non si è risparmiato neanche una frecciatina all’ex moglie di Flavio Briatore: “A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì. Io de L’Altro Festival non mi occupo direttamente. Ho chiesto a Nicola Savino che fosse un luogo dedicato al racconto del festival fatto sul web, sui social, con un linguaggio nuovo. Credo abbia scelto un cast funzionale a questo tipo di racconto”.