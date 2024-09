Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori: ecco il nome scelto per la loro bambina

Gossip TV

L'ex vippone Adrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono diventati genitori oggi, 8 settembre. Ecco qual è il nome scelto per la loro piccola.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori e hanno accolto la loro prima figlia, comunicando il nome scelto per la bambina sui social, attraverso un tenero video su Instagram.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori: benvenuta, piccola Camilla

Oggi, domenica 8 settembre, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, svelando anche il nome scelto per la bambina. La piccola si chama Camilla e i due neo genitori l'hanno presentata in un piccolo video pubblicato su Instagram. Sotto il post diversi commenti di vari personaggi del mondo dello spettacolo che hanno offerto la loro gioia.

Nel video Rosalinda bacia teneramente la mano della piccola Camilla, stringendola tra le braccia. La bambina è nata ieri, 7 settembre, e i due neo genitori non potrebbero essere più felici. Il post condiviso sui social contiene anche una tenera dedica di Andrea Zenga per la bambina e la sua compagna:

"Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. Ps: 3,8 kg di pure dolcezza già alla nascita"

Le parole del compagno sono state ricondivise da Rosalinda in una storia Ig, nella quale la neo mamma scrive il seguente messaggio: "Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno d'amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo, grazie per aver scelto noi come tuoi genitori"

GFVip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sulla nascita della loro figlia: "Un miracolo che non pensavamo potesse accadere

Protagonisti della quinta edizione del GFVip, a Verissimo, la coppia, a marzo 2024 ha svelato che sarebbero diventati presto genitori. La coppia aveva già rivelato a inizio mese ai followers su Instagram della lieta notizia. E a Silvia Toffanin hanno raccontato che non pensavano potesse accadere a causa dei disturbi alimentari di cui Rosalinda si è trovata a soffrire:

"Non speravo potesse accadere anche a causa dei miei trascorsi. In passato, soffrendo di anoressia, ho avuto un po’ di difficoltà. Avevo questo dubbio e invece la vita mi ha sorpreso e mi ha reso la persona più felice del mondo. Volevo diventare madre con un padre come Andrea al fianco. L’ho tenuto un po’ all’oscuro della cosa anche se non sono brava a dire bugie. L’ho scoperto durante le vacanze natalizie. Eravamo a casa sua nelle Marche e io l’ho scoperto facendo un test spinta da una nostra amica. Mi sentivo stanca ma non credevo fosse possibile. E’ risultato subito positivo, non ci volevo credere. Ho aspettato qualche giorno, il tempo di rientrare a Milano, e volevo aspettare ancora di più ma non ce l’ho fatta. Il primo giorno che siamo rientrati gli ho fatto trovare una scatola con all’interno il test di gravidanza."

Andrea non ha mai negato che ci speravano di poter diventare presto genitori e che questa sensazione è qualcosa di inimmaginabile:

"E’ una sensazione che non riesci a spiegarti bene. Quando sei consapevole della donna che hai accanto è una cosa indescrivibile. Siamo veramente felicissimi. Poi da quando lo abbiamo detto è come essere tornati ai primi giorni, stiamo rivivendo la notizia come fosse la prima volta. Siamo felici. Il matrimonio? Sicuramente è il prossimo passo. Diventare genitori ti dà quello slancio in più."