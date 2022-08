Romina Power, l’annuncio spiazzante: ''Sono in trattativa per uno show televisivo''

Gossip TV

Romina Power torna in tv. Ecco cosa ha rivelato la cantante sul futuro televisivo e sul tour con Al Bano.

Romina Power è una donna che sa come rialzarsi dai tiri mancini della vita. Recentemente al centro del gossip per essere tornata a Cellino San Marco dall’ex marito Al Bano, la cantante ha fatto una rivelazione inaspettata annunciando il suo ritorno in Tv.

Romina Power torna in Tv: l’annuncio

Romina Power è al centro del gossip praticamente da sempre. Prima per la sua vita familiare con Al Bano Carrisi, poi per la scomparsa della figlia Ilenia sulla quale ancora si indaga, poi per l’addio al cantante che è finito tra le braccia di Loredana Lecciso. Insomma, la vita di Romina non è stata una passeggiata ma lei ha saputo rialzarsi con eleganza e ha continuato ad amare la vita, trovando pace anche grazie alla meditazione.

Nelle ultime settimane, Romina è tornata al centro dei pettegolezzi dopo essersi trasferita nuovamente a Cellino San Marco, nelle tenute Carrisi. Al Bano e Romina, infatti, stanno per ripartire insieme per un tour tanto atteso dai loro fan ma rimandato a causa della pandemia mondiale, valicando i confini italiani e spingendosi a Vienna, Zurigo, Sofia e tante altre città. A raccontarlo è Romina al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha rivelato anche il suo progetto più importante, ovvero un contratto per tornare in televisione.

“Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show ma per ora non posso rivelare di più”.

Power non ha voluto o potuto svelare il programma in questione e le ipotesi rimangono tante. La prima, la più solida, la sua ospitata a Domenica In dall’amica Mara Venier, ma rimane aperta anche la porta per la nuova edizione de La Talpa, la cui produzione è stata affidata a Maria De Filippi. Ultima ma non ultima, l’ipotesi che Romina sia una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.