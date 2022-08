Romina Power torna nella tenuta di Al Bano: gatta ci cova?

Gossip TV

Un breve soggiorno di Romina Power nella tenuta dell'ex marito Albano Carrisi ha fatto nascere in molti il sospetto di un ritorno di fiamma fra i due. C'è dell’altro però dietro al viaggio verso sud della figlia di Tyrone Power.

Gli amanti del gossip si domandano perché giorni fa Romina Power si sia recata nella tenuta dell'ex marito Al Bano, un paradiso in Terra dove i due hanno vissuto per tantissimi anni insieme ai figli e al loro immenso amore. I più maliziosi pensano a un ritorno di fiamma. Gli altri non si meravigliano e considerano il viaggio di Romina una semplice visita a un amico. Lasciateci però dire che sia i primi che i secondi si sbagliano.

Chi segue Romina Power sui social - e sono davvero in tanti, come si intuisce dal numero di follower su Instagram, e cioè 234.000 - sa che la figlia dell'attore Tyrone Power si è appassionata allo Yoga, e lo Yoga ha bisogno di spazi ampi possibilmente all'aperto, specie se bisogna organizzare un raduno. Ecco, proprio un raduno, o meglio un ritiro, ha spinto Romina ad andare in Puglia. L'evento è stato organizzato da D'Vine Yoga, una scuola di Yoga certificata e celeberrima. Ad accompagnare Romina è stato suo figlio Yari, secondogenito e fratello della compianta Ylenia, di Cristèl e di Romina Jr. Jolanda. Se dubitate sia questo il motivo dello spostamento dell'ex signora Carrisi, guardate la sua pagina Instagram.

Il post di Romina Power che spiega tutto

Su Instagram Romina Power ha postato una foto in cui, su un prato verde e con degli ulivi alle spalle, appare insieme ad altre persone. Si tratta indiscutibilmente di una classe di Yoga. Tutti quanti formano con le mani un cuore, e accanto alla foto leggiamo: "Yoga is all you need". Più chiaro di così! Ci teniamo tra l'altro a ricordare che Al Bano è felicemente sposato con Loredana Lecciso, con cui ha due figli: Yasmine e Albano Jr..