Rita Dalla Chiesa sull'arrivo di Luciana Littizzetto a Mediaset: “Sia coerente e si ricordi delle battute su Berlusconi"

Gossip TV

Rita Dalla Chiesa ha commentato su Twitter l'ipotetico arrivo di Luciana Littizzetto tra i giurati di Tu Sì Que Vales.

Stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, dopo l'addio alla Rai e il passaggio a Discovery con Fabio Fazio, Luciana Littizetto sarebbe pronta a sbarcare a Mediaset nella giura di Tu Sì Que Vales al posto di Teo Mammucari.

Rita Della Chiesa e il commento sull'arrivo di Luciana Littizetto a Mediaset

Anche se la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente ha già immediatamente infiammato siti e media sull'arrivo della conduttrice nel fortunato show del sabato sera di Canale 5.

A commentare l'indiscrezione, Rita Della Chiesa, che su Twitter ha cinguettato una considerazione sulla Littizetto piuttosto polemica.



"Non giudico. Ognuno e’ libero di fare quello che vuole.Felice che approdi a Mediaset.Sarà’ importante,pero’,la coerenza che dimostrerà ricordandosi di tutte le battute che ha fatto in questi anni sul Presidente Berlusconi. Se la notizia fosse vera andrebbe a lavorare a casa sua"

"La TV è di tutti, anche di chi non la pensa come Berlusconi, non solo dei suoi leccapiedi e con questa scelta Mediaset dimostra di essere una rete libera" ha commentato un utente alla tweet della conduttrice che ha poi specificato:

"A #mediaset non ci sono leccapiedi. Ma solo persone libere. I leccapiedi sono da altre parti…"