Raoul Bova non ci sta e sfoga la sua amarezza, difendendo la sua reputazione

Su tutti gli organi di stampa è apparsa la notizia dei guai di Raoul Bova con le tasse per una cospicua evasione fiscale. Il nuovo Don Matteo non ci sta e sfoga la sua amarezza, difendendo la sua reputazione.

Mentre sul versante professionale e privato le cose gli vanno piuttosto bene, tanto che lo si dice in procinto di fare la fatidica proposta alla compagna Rocìo Munoz Morales, c'è qualcosa che preoccupa Raoul Bova e non è una cosa da poco, visto che si tratta della sua reputazione, qualcosa che di questi tempi si fa in un attimo a perdere. Dopo che le sue vicende col fisco e le accuse di evasione fiscale per 400.000 euro, che lo ha visto sbattere sulle prime pagine dei giornali e dei siti web, il protagonista di Don Matteo ha deciso di sfogarsi in una lunga intervista con Oggi e di raccontare la sua verità.

Raoul Bova si sfoga e dà la sua versione sull'accusa di evasione fiscale

L'occasione di parlare, tra le altre cose, del dispiacere per come è stato dipinto sui media, la offre a Raoul Bova una lunga intervista sul settimanale Oggi, diretto da Carlo Verdelli. Oltre a parlare dell'amore per Rocìo e della sua carriera, Bova si sfoga contro chi ha sporcato la sua reputazione, pubblicando quelle che sostiene essere notizie inesatte. Questa la risposta decisa dell'attore alla giornalista che gli ha fatto una domanda diretta in merito ai suoi problemi col fisco: “Non c’è alcuna evasione e le notizie apparse di recente su alcuni giornali sono totalmente inesatte". Sostiene poi di essere stato vittima di un "attacco mediatico del tutto ingiustificato e senza alcuna verifica". Quanto all'altra accusa, che lo vedrà comparire davanti alla giustizia con l'accusa di violenza privata per aver picchiato un uomo, ha risposto di aver semplicemente difeso la sua compagna dall'aggressione di un automobilista. Da queste accuse Bova dovrà comunque difendersi in tribunale, anche se è fiducioso di avere giustizia. Magari. come per molti altri, bisognerebbe ricordarsi che le sentenze si esprimono nell'apposita sede, dopo aver verificato i fatti e ascoltato tutte le parti in causa, ma dal momento che molti personaggi famosi evadono il fisco e spesso se la cavano con una multa di poco conto, è comprensibile (per quanto non giustificabile= anche la rabbia di chi magari non arriva a fine mese.