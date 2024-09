Raimondo Todaro a Verissimo con Francesca Tocca e la figlia Jasmine: "Non tornerò ad Amici quest'anno!" [VIDEO]

Gossip TV

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, noti volti di Amici di Maria De Filippi, sono stati ospiti di Verissimo. E lì nello studio il professore ha rivelato che non tornerà ad Amici.

Oggi, domenica 15 settembre 2024, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati ospiti di Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin. Insieme a loro anche la figlia Jasmine, che ha iniziato quest'anno la prima media. Dopo aver raccontato dell'amore che nutrono per la loro bambina, Raimondo ha anche svelato se tornerà o meno ad Amici di Maria De Filippi quest'anno.

Verissimo, Raimondo Todaro conferma l'addio ad Amici: "Non tornerò, sono stati tre anni fantastici, ringrazio tutti"

Da diverse settimane si vociferava di un probabile addio di Raimondo Todaro ad Amici 24: secondo alcune segnalazioni, infatti, sembrava che il ballerino e coreografo avesse deciso di non tornare nel talent di Canale5 per la ventiquattresima edizione, in partenza domenica 22 settembre, e nello studio di Verissimo, Todaro ha confermato le voci che lo vogliono fuori dal programma.

Todaro ha voluto ringraziare l'intera squadra di Maria De Filippi e tutti i suoi colleghi per questi tre anni meravigliosi, ma non ha specificato perché non sarà di nuovo tra i docenti del programma di Canale5:

"Me lo avete chiesto tutti quest'estate, ma purtroppo, no, quest'anno non tornerò ad Amici. Sono stati tre anni meravigliosi, perché sono cresciuto tanto dal punto di vista personale e professionale. Per chi ama insegnare come me, Amici è il top e ne approfitto per ringraziare tutta la squadra che lavora nel programma, cominciando da Maria. Sono stati tutti meravigliosi, lavorano h24. Faremo il tifo da casa"

Nessun accenno ai motivi che lo avrebbero spinto a non rinnovare la collaborazione con il programma di Maria De Filippi, ma stando alle sue parole sembra improbabile che siano vere le voci che avrebbero attribuito l'addio di Todaro alle eccessive liti con Alessandra Celentano.

Verissimo, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sull'amore per la figlia Jasmine

Per la prima volta, nello studio di Verissimo, insieme a Francesca Tocca e Raimondo Todaro è stata ospite anche la figlia Jasmine. La piccola ha 11 anni e ha iniziato la prima media quest'anno. I tre sono legatissimi tra loro e Jasmine ha sempre sperato che i suoi genitori tornassero insieme dopo un periodo in cui la coppia decise di separarsi.

La piccola e Todaro hanno letto per Francesca Tocca una tenera lettera d'amore che ha commosso enormemente la ballerina:

"Cara mamma, ti amo perché cucini le patate al forno più buone del mondo. Ti amo perché anche se lascio tutto in disordine e mi sgridi, mi vuoi bene lo stesso. Ti amo perché hai paura dei pesci e non vuoi fare il bagno al mare con me e papà. Ti amo perché hai pianto quando mi hai accompagnato a scuola il primo giorno. Ti amo perché quando ho bisogno d'aiuto ci sei sempre. Sei la mamma migliore del mondo"

Scopri le ultime news su Verissimo