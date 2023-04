Raffaella Fico sarà tra le concorrenti di Back to School: "Non mi interessa il giudizio degli altri, ma..."

Gossip TV

Intervistata per l'imminente programma di Italia 1 Back to School, la showgirl Raffaella Fico si è raccontata, svelando alcuni retroscena sulla sua vita. Vediamo cosa ha detto.

Dopo aver preso parte a diversi reality delle reti Mediaset, così come a noti programmi tv, Raffaella Fico sarà tra le protagoniste di Back to School, programma di Italia 1 condotto da Federica Panicucci, in cui diversi vip e influencer si ritrovano a ripetere l'esame di quinta elementare. In occasione dell'arrivo sugli schermi televisivi del programma, la showgirl napoletana ha risposto ad alcune domande da parte di SuperGuidaTv.

Raffaella Fico risponde ad alcune domande sulla sua vita: "Non mi interessa il giudizio altrui"

Recentemente, Raffaella Fico è stata anche ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha riepilogato la sua storia d'amore più importante, quella con il calciatore Mario Balotelli, padre della piccola Pia. La showgirl ha raccontato che l'esperienza di Back To School è stata divertente, perché molte delle domande che le sono state rivolte le aveva ripetute con la figlia, che frequenta le elementari ed è stato per lei un modo per mettersi alla prova:

"Non ho paura, né mi interessa più di tanto il giudizio delle persone, negli anni ho lavorato su me stessa. Sono favorevole alla critica costruttiva, ma quando è distruttiva non la prendo in considerazione. Ho imparato che qualsiasi cosa facciamo, giusta o sbagliata, avranno sempre da ridire."

La showgirl ha partecipato a due edizioni del GF, una delle quali nel 2021, due esperienze completamente diverse, anche per via della sua età: come ha ammesso lei stessa "all'epoca del primo GF ero una ragazzina". Ma ognuna di queste esprienze le ha insegnato qualcosa. Sulla sua vita sentimentale, Raffaella Fico ricorda quello che è l'amore che l'ha più segnata, quello per Mario Balotelli, al quale è oggi legata solo da una profonda amicizia e dall'affetto per la figlia in comune:

"Un amore importante e che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverso da quelli dopo[...] è stata una storia da cui sono uscita molto ferita. Negli anni ho continuato ad amarlo, ma con il tempo e a seguito delle delusioni l'amore svanisce. Oggi, c'è un bellissimo rapporto d'amicizia."

E poi, non manca di lanciare una velata frecciatina, quando le viene fatto notare che altre sue colleghe stanno ottenendo improtanti risultati lavorativi, risponde ironica:

"Perché non sapete cosa mi aspetta. Sicuramente ci sarà qualcosa!"