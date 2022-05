Pomeriggio 5: ''Ringrazia Barbara d’Urso che ti fa lavorare'', scatta la lite in diretta TV!

Gossip TV

Nello studio di Pomeriggio 5 non c’è mai pace e Barbara d’Urso si vede costretta a sedare una lite in diretta tv.

Nello studio di Pomeriggio 5, durante la pagina dedicata al gossip, Alessandro Cecchi Paone mette in dubbio la versione dei fatti di Ivano Michetti, che sostiene di aver visto la Madonna durante il suo ictus, scatenando la reazione furiosa dell'ex naufrago. Barbara d'Urso, vedendo i due contendenti sempre più accaniti, è costretta a sedare la discussione.

Pomeriggio 5, scoppia la lite in diretta: Barbara d'Urso costretta a...

Ogni appuntamento con Pomeriggio 5 è diviso con maestria tra pagina di approfondimento d’attualità e politica, e una sezione dedicata ai programmi televisivi del momento ma anche al gossip che più suscita scalpore. Questa nuova linea piace al pubblico, anche se in questo modo ormai da tempo mancava nel salotto di Barbara d’Urso quella vena di trash che da sempre contraddistingue i programmi della presentatrice partenopea. A donare al pubblico una sana dose di colpi di scena, offese in diretta e scontri ad fuoco incrociato ci hanno pensato Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti, scontrandosi nello studio di Canale5 in diretta Tv, davanti ad un’attonita Barbarella.

Il naufrago, dopo aver battuto tutti i record finendo con l’essere squalificato per una bestemmia una manciata di minuti dopo essere sbarcato in Honduras, è stato invitato dalla d’Urso per parlare di un momento terribile della sua vita. Michetti ha parlato dell’ictus che lo ha colpito e ha speso parole importanti per i medici che lo hanno prontamente soccorso ma anche per la Madonna, che secondo il cantante gli sarebbe apparsa durante il malore per confortarlo. Un racconto che non può certamente conciliarsi con il pensare squisitamente scientifico di Cecchi Paone, che ha preso parola per chiedere a Ivano di concentrarsi sul lato scientifico e di tenere la sua stima per coloro che fisicamente lo hanno rianimato.

“Hai finito? Ringrazia Barbara che ti fa lavorare, imparare a rispettare le persone, cre**no”.

Questa la pronta replica di Michetti che, insultato Cecchi Paone in diretta Tv, ha ribadito di pretendere rispetto per la sua personale esperienza. Mentre Alessandro ha posto nuovamente l’accento sulla verificabilità dei fatti e sull’importanza di essere grati al personale sanitario, Barbara d’Urso, in difficoltà al punto di urlare a Pomeriggio 5, ha cercato di sedare gli animi chiedono a Ivano di non prendere a parolacce chi lo contesta.

