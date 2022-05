Pomeriggio 5, Barbara d’Urso in difficoltà: ''Devo urlare'', cosa è successo

Gossip TV

Barbara d’Urso regina degli imprevisti nello studio di Pomeriggio 5, il collegamento è un disastro.

Barbara d’Urso è ormai avvezza ai problemi tecnici e agi imprevisti della diretta. La presentatrice partenopea si è trovata in difficoltà nello studio di Pomeriggio 5, a causa del maltempo che si è abbattuto su Milano, ma ne è uscita a testa alta con la solita classe.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede scusa al pubblico: ecco perché

La stagione estiva sta per arrivare e Pomeriggio 5 si prepara ad andare in vacanza, così come Barbara d’Urso dopo una stagione ricca di impegni che l’ha vista protagonista del talk-show di Canale5 e della nuovissima versione de La Pupa e il Secchione Show. La presentatrice partenopea è una macchina da guerra instancabile, divisa tra molteplici impegni ma sempre sul pezzo, anche quando capita che durante la diretta ci sia un imprevisto piuttosto grave. Sebbene il caldo torrido sia alle porte infatti, a Milano si è abbattuta una vera e propria tempesta che ha messo a rischio la diretta di Pomeriggio 5, ma Barbara non si è persa d’animo e ha continuato a presentare, spiegando:

“Perdonatemi se urlo ma veramente qui non ci sentiamo. Siamo a due metri di distanza ma non riusciamo a sentirci perché il rumore della grandine è fortissimo”.

D’Urso non si è lasciata scoraggiare e ha continuato a presentare l’argomento successivo, chiudendo la pagina dedicata all’attualità per parlare di quella dedicata al gossip e ai programmi Tv. Proprio durante lo spazio in cui solitamente si parla degli ultimi aggiornamenti sui naufraghi de L’Isola dei Famosi, pochissimi giorni fa, Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria si sono scontrate, lasciando senza parole Barbarella.

