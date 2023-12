Pomeriggio 5, Myrta Merlino pronta a cambiare il Format? Ecco cosa ha rivelato

Gossip TV

Myrta Merlino pronta a fare qualche piccolo cambiamento a Pomeriggio 5, in occasione del Natale. Ecco cosa ha rivelato la presentatrice.

Il passaggio di testimone nello studio di Pomeriggio 5 ha fatto molto discutere ma Myrta Merlino non si è lasciata intimidire, e sta continuando a lasciare la sua impronta sul format pomeridiano di Canale 5. Per le festività natalizie, la presentatrice è pronta ad apportare qualche cambiamento, ecco quali.

Pomeriggio 5 cambia format? Parla Myrta Merlino

La scelta di affidare Pomeriggio 5 a Myrta Merlino, sottraendo il format pomeridiano di Canale 5 dopo ben quindici anni in cui è stato presentato sempre da Barbara d’Urso, ha creato molte polemiche tra il pubblico. Mentre c’è chi apprezza la nuova presentatrice, c’è anche chi sente la mancanza della d’Urso e continua a tempestarla sui social, chiedendo il suo ritorno a Mediaset al più presto. In occasione di Natale e delle festività, Myrta ha deciso di dare un taglio diverso al format, cercando di passare messaggi positivi e di speranza, ma anche di far conoscere al grande pubblico alcune delle meraviglie d’Italia.

“Tutto ciò lo faremo a partire dalla mia Napoli, con collegamenti da San Gregorio Armeno, la via dei presepi. Da napoletana, io amo moltissimo il presepe: è un pezzo della mia infanzia”, ha rivelato Merlino a Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, spazio alla cronaca e all’attualità, ma anche un bel capitolo dedicato ad argomenti tipici delle festività.

“Il nostro Paese è pieno di storie positive da raccontare ed è migliore di come ce la dipingiamo leggendo le statistiche. Non ci sono solo tragedie, ma anche esempi di dignità”, ha commentato Myrta. La conduttrice non commenta le notizie sul pessimo andamento della trasmissione, forte degli ascolti che parlano chiaro per lei, lasciando le polemiche inutili per altre sedi.