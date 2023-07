Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5: arriva il comunicato ufficiale Mediaset

Dopo quindici edizioni, Barbara D'Urso dirà addio a Pomeriggio 5.

L'annuncio ufficiale Mediaset ha comunicato che l'azienda di Cologno a la conduttrice lo hanno concordato insieme.

A proposito del futuro professionale di Barbara D'Urso, il portale di Davide Maggio aveva precisato che la conduttrice avrebbe un contratto in esclusiva con Mediaset sino a dicembre 2023 e che la sua intenzione fosse quella di tornare in prima serata, progetto che, almeno per il momento, l'azienda avrebbe respinto:

Il punto interrogativo, dunque, è su ciò che accadrà a partire dal 2024. Ebbene, la conduttrice ha giocato d’anticipo facendo pervenire ben 8 mesi prima della scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale. Ma che avesse una garanzia ben precisa: un prime time su Canale 5. (l’ultimo è Live – Non è la D’Urso del 2021). Mediaset le ha risposto picche. A Cologno, infatti, le policy aziendali vanno in una direzione diversa da quella dell’esclusiva “a scatola chiusa”. (come insegna il caso Marcuzzi). Non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione."