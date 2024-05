Pomeriggio 5, Cesara Buonamici sostituirà Myrta Merlino alla conduzione? La conduttrice replica ai rumors!

Gossip TV

I rumors sulla prossima edizione di Pomeriggio 5 vogliono Cesara Buonamici alla conduzione del programma. A chiarire come stanno le cose ci ha pensato l'attuale conduttrice Myrta Merlino. Ecco cosa ha dichiarato!

Il destino di Pomeriggio 5, dopo l'addio tempestoso di Barbara D'Urso, non è stato dei più rosei: il talk show di Canale5, infatti, è stato affidato alla giornalista Myrta Merlino, ma a distanza di quasi un anno dall'inizio di questa edizione, la conduttrice sarà riconfermata? Sul web si sono diffusi sempre più forti i rumors che la conduzione del programma potrebbe essere affidata a Cesara Buonamici.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino ribatte ai rumors su Cesara Buonamici

A luglio 2023, i vertici Mediaset decisero di interrompere ogni rapporto lavorativo con Barbara D'Urso, togliendole, dopo 15 anni, la conduzione di Pomeriggio 5. Una decisione che non ha mancato di generare curiosità e polemiche da parte dell'ex volto di Canale5, per le modalità con cui le era stato comunicata questa scelta.

Poche settimane dopo, venne annunciato che a prendere le redini del programma sarebbe stata Myrta Merlino, giornalista affermata e già abituata alle dinamiche televisive. Tuttavia, almeno nelle prime puntata, lo share del talk show e una regia che aveva richiesto qualche aggiusto avevano portato Pomeriggio 5 a non ingranare immediatamente la marcia, schiacchiato da La Vita in Diretta di Alberto Matano.

A distanza di mesi, la situazione ha, però, preso una piega positiva e, nonostante le critiche, Myrta Merlino si è detta soddisfatta del suo lavoro, tanto da decantare i complimenti ricevuti dai vertici Mediaset per la sua conduzione. Eppure, ora che la stagione televisiva sta per volgere al termine e Pomeriggio 5 chiuderà per la pausa estiva, sembra che si rafforzino i rumors sulla sostituzione della giornalista. E nella rosa dei nomi, oltre a Simona Branchetti e Veronica Gentili, ha iniziato a comparire con insistenza quello di Cesara Buonamici.

Il volto del TG5 è stata, quest'anno, opinionista nella nuova edizione del GF, riscontrando il favore del pubblico e della direzione di Mediaset, tanto che una sua conferma anche per la prossima edizione del reality show non sembra poi così lontana. Ma, di recente, si sono diffuse le voci anche di una sua conduzione di Pomeriggio 5 e a queste voci ha deciso di rispondere Myrta Merlino.

Pomeriggio 5, non corre buon sangue tra le due giornaliste?

Secondo quanto riporta Dagospia, Myrta Merlino sarebbe davvero prossima all'addio di Pomeriggio 5: la conduttrice, infatti, potrebbe essere sostituita da Cesara Buonamici e già il 30 maggio - con chiusura anticipata - dovrà salutare il pubblico del talk show di Canale5. Il programma andrà incontro alla consueta pausa estiva, ma a settembre potrebbe tornare con una nuova conduzione, quella della giornalista Cesara Buonamici.

Ma è possibile che tra le due giornaliste non corra buon sangue? Secondo i rumors a causare i malumori tra le due professioniste sarebbe proprio il passaggio di testimone per la conduzione del programma. Tuttavia, Myrta Merlino ha deciso di intervenire e ha chiarito la reale natura dei rapporti con Cesara Buonamici.

Nel corso della puntata di ieri, infatti, Myrta Merlino ha preso la parola durante la messa in onda di Pomeriggio 5 con ospite proprio Buonamici: "Sono qui con la mia buona amica Cesara Buonamici". Poi, senza peli sulla lingua ha aggiunto: