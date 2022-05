Gossip TV

Nuovo scontro di fuoco tra l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Laura Maddaloni, eliminata nel corso della sedicesima puntata del reality e Vladimir Luxuria, opinionista accanto a Nicola Savino dell'adventure game condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni: scintille da Barbara Urso!!

La Maddaloni e Vladimir si sono ritrovate faccia a faccia nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 e gli animi si sono riaccesi immediatamente, nonostante l'invito di Barbara D'Urso a cercare di chiarirsi. La judoka campana, al contrario del marito Clemente Russo che ha dichiarato di non aver nulla contro di lei, ha ribadito all'opinionista di averla definita come una donna aggressiva, etichetta che non ha affatto gradito e che continua a non accettare.

Il discorso è tornato anche sulle responsabilità di Vladimir di aver influenzato il pubblico contro la Maddaloni, accuse che l'ex deputata pugliese aveva già respinto nel corso del ritorno in studio a Milano dell'ex naufraga.

"Hai avuto un linguaggio aggressivo. Detta proprio tutta hai fatto anche cose che non mi sono piaciute” ha dichiarato l'opinionista sottolineando anche la grave accusa di Laura nei confronti di Nicolas Vaporidis che, secondo la moglie di Clemente Russo, le avrebbe messo le mani addosso

A tal proposito, la Maddaloni ha dichiarato:

Non vera perché? Tu c’eri? Non c’eri. L’hai voluto buttare fuori? Io ho un patto con Nicolas, tu non c’eri. Questa è una cattiveria, questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c’eri quando mi è venuto testa e testa?”

E non è finita qui perché l'ex naufraga ha domandato a Luxuria se avessero dei conti in sospeso che lei non ricorda, convinta che l'opinionista abbia avuto evidenti pregiudizi nei suoi confronti.

"C’è qualche demone dentro di te che ancora devi combattere.Hai fatto male a non dire nulla, dovevi dire qualcosa di bello”.

"Essendo opinionista ho giudicato negativamente il tuo operato. Te ne devi fare una ragione”, ha risposto ancora Vladimir che ha tenuto a precisare di non aver mai avuto pregiudizi nei suoi confronti, giudicando unicamente il suo percorso sull'Isola.

