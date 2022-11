Pomeriggio 5, Barbara D'Urso fa scappare una medium dallo studio. Cos'è successo?

Gossip TV

Durante una puntata di Pomeriggio 5, una medium ospite da Barbara D'Urso ha avuto un duro scontro con quest'ultima e ha abbandonato la trasmissione. Ecco cosa è successo.

Ospite in una delle puntate di Pomeriggio 5della scorsa settimana, la medium Elisasi è sentita fortemente offesa dalla conduttrice del programma, Barbara D'Urso, e ha abbandonato la trasmissione, lasciando tutti di stucco.

La medium Elisa :"Lei mi offende, chiamandomi sedicente sensitiva"

Nella puntata era presente anche Emanuela Folliero a cui la medium, in collegamento, si è rivolta per rivelarle alcune predizioni. La medium Elisaha raccontato a Folliero di percepire intorno a lei una forza maschile positiva, molto probabilmente suo padre, a cui la presentatrice era legata. Ma, le sue parole erano così vaghe che un'altra ospite in studio,Samantha De Grenet, ospite nell'ultima puntata di Verissimodomenica 27 novembre, ha sottolineato come le sue parole non fossero poi così eccezionali.

Ma, la medium ha sorvolato sulle parole delle ospiti, per rivolgersi direttamente alla padrona di casa:

"Signora Barbara, noi ci conosciamo dal 2010, quando ho fatto il caso Sarah Scazzi. Io ho una carriera come sensitiva e lei lo sa benissimo. Sono intervenuta diverse volte nella sua trasmissione. Mi offende, chiamandomi 'sedicente sensitiva'."

Per nulla preoccupata di aver offeso i poteri occulti alle cui dipendenze la medium lavora, Barbara D'Urso ha esclamato candidamente di non ricordarsi molto bene di lei. E, qui, si è consumato il dramma, poiché la medium Elisaha iniziato a inveire contro la trasmissione, poiché colpevole di non chiamarla troppo spesso. Infatti, ha affermato:

"Io non ho un ufficio stampa, quindi, non posso venire sempre nelle sue trasmissioni. Però, vedo tanti ciarlatani che hanno l'ufficio stampa e stanno sempre da lei. A 59 anni essere trattata così non mi sta bene. Altrimenti, io vi saluto, la chiudo qui e vi fate la trasmissione da soli."