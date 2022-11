Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Claudio Bisio e Cristina D’Avena

Gossip TV

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 26 e domenica 27 novembre 2022. In studio ci saranno l’attrice Ludovica Nasti, intervista dubbia per Angelo Pisani e la figlia Agata, l’allegria di Claudio Bisio e Cristina D’Avena, pronta a festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2022, alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio la giovanissima attrice Ludovica Nasti e la pop star Alexia, che porterà una ventata di spirito natalizio. Spazio alla divertente e sincera intervista padre e figlia per Angelo Pisani e Agata, nata dall’amore del comico con Katia Follesa.

In studio anche Marco Bellavia in compagnia del figlio Filippo. Infine, si racconteranno per la prima volta la conduttrice Monica Leofreddi e Alessia Mancini, in uscita con il suo primo libro di cucina e bellezza. Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 27 novembre 2022, torna ospite Suor Cristina dopo essersi raccontata nel precedente appuntamento, mostrandosi per la prima volta in abiti borghesi dopo aver lasciato la vita consacrata. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e Cristina Scuccia, nome al secolo della vincitrice di The Voice tornerà in studio per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana.

Spazio alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Cristina D’Avena, icona per i bambini di tutta Italia. Dopo una doppia intervista a Claudio Bisio e Vittoria Puccini dal prossimo mese al cinema con la commedia “Vicini di casa”, a Verissimo uno splendido cinquantenne con trent’anni di carriera Nek. Largo poi a Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet che presenterà suo figlio Brando.

