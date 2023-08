Pomeriggio 5, arriva il promo della nuova edizione: "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi"

Gossip TV

Il nuovo volto di Pomeriggio 5 con al timone la giornalista Myrta Merlino.

"Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi" dichiara la giornalista del promo ufficiale che lancia la Pomeriggio 5 con al timone la giornalista Myrta Merlino. La nuova edizione dello storico talk show di Canale 5, inizierà a partire da lunedì 4 settembre prossimo e alla conduzione, come è ormai noto ci sarà la Merlino al suo debutto nell'azienda Mediaset dopo aver lavorato diversi anni alla timone di programmi politici e di attualità a LA7.

Arriva il promo ufficiale della nuova edizione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino

Dopo quindici edizioni condotte da Barbara D'Urso, il talk show pomeridiano delle rete ammiraglia di Cologno Monzese ha scelto un significativo e discusso cambio di rotta non solo per ciò che riguarda la padrona di casa ma anche per i contenuti, spazzando via ai salotti trash e dando al programma un taglio più giornalistico e moderato.

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

"Pomeriggio 5 non sarà però un talk show - ha precisato la Merlino - non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione. Seguiremo l’attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv, gli ositi saranno più legati al racconto della cronaca. Ma sempre in un’ottica di approfondimento, non indulgerò nel dolore. Però terrò anche la mia compagnia di giro, come la chiama lei: anziché cambiarla, la metterò alla prova su temi differenti. I politici possono parlare perfino di vita reale"

E su Carmelita, vietato fare paragoni o parlare di rivalità:

"Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse. Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista. Fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga."