Polemica Chiara Ferragni, interviene Tommaso Zorzi: "Caccia alle streghe"

Sulla polemica contro Chiara Ferragni per la questione dei roghi in Sicilia è intervenuto Tommaso Zorzi. Ecco cosa ha detto.

Sono giorni di tensione in Sicilia, a causa dei roghi che stanno devastando numerose città dell'isola: una situazione che diventa sempre più insostenibile e le cui conseguenze si ripercuoteranno per anni sull'ambiente. La popolazione è esasperata dalla mancanza di aiuti e dai ritardi nei soccorsi e, quando l'influencer Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto sui social, durante la sua vacanza in Sicilia, incurante della situazione della regione, è finita al centro di una bufera, accusata di essere totalmente disinteressata della questione.

Chiara Ferragni, in risposta alla polemica contro di lei interviene Tommaso Zorzi

A difenderla era intervenuto il marito Fedez con un commento su Twitter che aveva esacerbato ancora di più gli animi e aveva accresciuto il polverone mediatico, tanto che il rapper aveva cancellato la sua risposta. Anche Chiara Ferragni ha provato a rispondere alle accuse mosse contro di lei, speigando il suo punto di vista, ma i fan non hanno trovato adeguate le sue parole.

A difenderla, in questa situazione, è intervenuto Tommaso Zorzi, con una serie di stories su Instagram: l'influencer ha deciso di dire la sua, prendendo le difese dell'imprenditrice digitale. Ecco cosa ha dichiarato:

"L'andamento qui sui social ( e specialmente su Twitter) è talmente volto alla caccia alle streghe, che Chiara Ferragni diventa oggetto di una polemica sul cambiamento climatico. Oramai basta dare un volto (o un profilo) a qualsivoglia polemica e parte la gogna online. E il paradosso è che si pensa di aver fatto la propria parte rispetto al problema di turno"

Zorzi ha proseguito dicendo che, in un momento simile, continuare a polemizzare non portava a nessuna soluzione, perché di certo questa non è una polemica costruttiva e inveire contro Ferragni non risolverà certo la situazione. Anche se si trattasse di una personale antipatia verso l'influencer, non sarebbe giusto renderla un capro espiatorio per la tragica situazione che il Sud Italia sta vivendo. Zorzi si è poi scagliato contro chi accusa gli influencers di essere inutili e pigri, che si ritrovano ad avere soldi e guadagni senza titoli di studio e talento:

"In sintesi, [sono] degli ebeti con un ricco conto in banca. Quando, però, scoppia un caso che ne vede coinvolto uno, questo immediatamente diventa il modello della gioventù odierna. La persona che spreca il valore della propria voce e che non mette a disposizione la propria cassa di risonanza per salvare il mondo. Non trovate che sia un po' strano?"