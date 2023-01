Piqué pubblica un video in cui arriva al King’s League a bordo di una Twingo: la nuova replica a Shakira

Gossip TV

Continuano le (velenose) frecciatine a distanza tra Gerard Piqué e Shakira. Dopo aver indossato l'orologio Casio nel corso di una diretta su Twitch parlando di un nuovo progetto sportivo, l'ex difensore catalano, in occasione in occasione della terza giornata di campionato della Kings League è arrivato a bordo di Renault modello Twingo.

Piqué arriva bordo di una Twingo: la nuova replica a Shakira che sui social ringrazia del successo

Entrambi i brand, come è ormai noto, sono stati citati e oggetto di paragoni dalla cantante colombiana nel singolo Session Vol, 53, Piqué mette dunque a segno un nuovo punto, pare ben consigliato dai suoi legali e risponde nuovamente alla sua ex campagna e alle parole del brano che sminuiscono la sua attuale nuova fiamma, la 23enne originaria di Barcellona, Clara Chia Marti.

Shakira, dal canto suo, si gode un successo planetario - il brano è attualmente in vetta in 18 paesi su Spotify, in 20 su Apple Music e in 8 su iTunes - e sui social ha ringraziato tutte le donne che l’hanno ispirata per questo pezzo.

“Quella che per me era una sorta di catarsi e uno sfogo si è trasformata in un successo. Non avrei mai pensato di arrivare direttamente alla numero uno del mondo a 45 anni e con un brano in spagnolo. Voglio abbracciare le milioni di donne che si ribellano a quelle cose che ci fanno sentire insignificanti dobbiamo ribellarci. Donne che difendono ciò che sentono e pensano, e alzano la mano quando non sono d’accordo, anche se gli altri alzano le sopracciglia. Loro sono la mia ispirazione e io sono così grata."

"E questo risultato non è mio, ma di tutte. Dobbiamo alzarci 7 volte 7. – ha continuato la cantante colombiana – Non come ci ordina la società, ma come ci viene in mente, quello che ci serve per andare avanti per i nostri figli, i nostri genitori e per quelli che hanno bisogno di noi e sperano in noi."