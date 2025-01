Pierpaolo Pretelli sulla nascita di Kian: "Una gioia incredibile! Vorrei poter vedere il mio primo figlio più spesso"

Gossip TV

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Pierpaolo Pretelli ha rivelato come sta vivendo questa nuova paternità, dopo la nascita del figlio Kian, avuto dalla compagna Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli: "L'arrivo di Kian è stata un'emozione incredibile"

L'ex concorrente del GFVip ha svelato come sta vivendo la paternità, ora che è arrivato il piccolo Kian: il bambino è nato il 10 gennaio, anche se la coppia dei Prelemi ha annunciato l'arrivo del loro primogenito solo il 17 gennaio 2025, con un tenero post sui social. Sulla nascita del loro piccolo, Pierpaolo Pretelli ha raccontato che "E' stata una gioia incredibile, una grande emozione sentire i primi pianti".

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti nella Casa del GFVip e dopo qausi 6 anni sono più uniti che mai, nonostante le crisi che hanno minacciato di dividerli. L'ultima è stata affrontata dai due influencer un anno fa, ma è stata decisiva per entrambi, per permettere loro di capire che erano fatti per stare isnieme e che desideravano costruire una famiglia insieme.

Su Giulia, Pierpaolo Pretelli ha ammesso che vederla con Kian è una fonte di meraviglia e di gioia: "Vederla con lui è surreale. Ho trovato l'esatta metà che mi sostiene e mi aiuta. Pensavo che fosse arrivato il momento di mettere al mondo qualcosa di nostro". Sulla compagna, Pretelli anche in passato ha dichiarato di aver capito sin da subito che era quella giusta per lui e che l'esperienza nella Casa gli ha permesso di viverla in maniera intensa, tanto che nel giro di poco la coppia ha deciso di convivere, per potersi godere al meglio la loro storia d'amore.

Pierpaolo Pretelli svela di voler vedere più spesso il suo primo figlio, Leonardo

Pierpaolo Pretelli era già padre del piccolo Leonardo, nato dalla relazione con la modella Ariadna Romero. Il piccolo, che ha 7 anni, è molto legato al padre e in occasione dell'annuncio della gravidanza dei Prelemi, ha manifestato un grande entusiasmo, come ha rivelato la madre, commentando il post della coppia.

Poiché il piccolo vive con la madre a Miami, Pierpaolo Pretelli cerca di raggiungere gli States almeno un paio di volte l'anno, ma l'influencer ha ammesso che vorrebbe vedere più spesso il suo primogenito. "Mi manca la quotidianità con lui, vivere con lui. Andiamo a Miami due volte l'anno. Presto conoscerà il fratellino, abbiamo fatto una videochiamata mentre eravamo in ospedale e lui era tutto contento" ha raccontato Pretelli.

Quando è iniziata la sua relazione con Giulia Salemi, l'influencer ha ammesso che ha compreso che l'ex vippona era la persona giusta per lui anche da come lei e Leonardo hanno interagito fin dall'inizio: tra i due, infatti, è nato un immediato feeling e la stessa influencer ha spesso postato foto insieme al piccolo, per il quale ha molto affetto.