Giulia Salemi torna sui social dopo la nascita del piccolo Kian: "Questo è il momento più bello della mia vita"

Gossip TV

L'ex gieffina Giulia Salemi è diventata mamma per la prima volta del piccolo Kian, nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli. Ecco cosa ha raccontato ai followers sui social, dopo la nascita del bambino.

Giulia Salemi è diventata mamma del piccolo Kian il 10 gennaio 2025: l'influencer italo-persiana e il compagno Pierpaolo Pretelli hanno annunciato la nascita del loro primogenito giovedì 16 gennaio, postando un tenero scatto che li ritraeva con il neonato tra le braccia. A distanza di qualche giorno, Giulia Salemi è tornata sui social per raccontare come sta vivendo i primi momenti da neo mamma.

Giulia Salemi rompe il silenzio e torna sui social: le prime parole della neo mamma

Dopo una settimana dalla nascita di Kian Salemi Pretelli, Giulia Salemi ha deciso di tornare dai suoi followers e postare alcune stories dal suo profilo Instagram per raccontare come procede la sua nuova vita da neo mamma. Con un tenero video, nelle scorse ore, l'influencer italo-persiana si è mostrata con il bimbo tra le braccia e ha raccontato ai fan il perché della sua assenza, svelando che sta cercando di godersi ogni momento con il suo piccolo: 2Sono un po' assente perché mi sto godendo ogni secondo al massimo".

L'influencer ha aggiunto che per lei è un momento bellissimo, il più bello mai vissuto prima e che ha deciso di allontanarsi dalla sua vita sui social, perché desidera godersi il più possibile il suo bambino: "Sono immersa nella mia bolla, sono assente. Non vi sto leggendo perché sono assorbita. Questo è il momento più importante della mia vita, più bello, e sono off". Giulia Salemi ha aggiunto poi che questo è un periodo di passaggio e che vuole dare priorità alla vita vera e dedicarsi a prendersi cura di Kian.

Tuttavia, ha ammesso che ci sono anche altri progetti in arrivo e che la maternità ha solo messo in pausa il suo lavoro da influencer: "Ma presto tornerò con tanti nuovi progetti perché essere mamma non vuol dire annullare il nostro essere donna e i nostri sogni. Vi abbracciamo tutti, grazie per l'amore che ci dimostrate sempre".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori: la nascita del piccolo Kian

Nella mattinata di giovedì16 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere diventati genitori del piccolo Kian. Il nome del piccolo è di origine persiana e si traduce con il termine "re" o "re dei re". Il bambino è nato il 10 gennaio, ma la coppia ha annunciato ufficialmente la sua nascita solo qualche giorno dopo, come testimoniano le prime foto postate nelle stories dei rispettivi profili: "Il 10 gennaio alle ore 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli. Mamma e papà si sono presi un po' di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l'amore che ci state regalando".

Nella serata di giovedì, in occasione della puntata del Grande Fratello, la coppia si è collegata per un saluto in diretta ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5, svelando che Signorini aveva scritto a Giulia per chiederle del parto, proprio nel giorno in cui era prevista la nascita di Kian: "Sei un po' una streghetta, tu, Alfonso" ha detto scherzando l'influencer.

La coppia si è conosciuta e innamorata proprio nella Casa del GF durante la quinta edizione del GFVip, nel 2020 e da allora ha vissuto una storia d'amore intensa e che ha permesso loro di formare un legame solido.