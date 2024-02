Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci si ritrovano in Tv e cala l'imbarazzo

Gossip TV

Momento imbarazzante per Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci messi in collegamento tv a La Vita in Diretta.

Momento di gelo ieri, durante il primo collegamento con La Vita in Diretta e l’inviato speciale al Festival di Sanremo, Pierpaolo Pretelli. Quando il presentatore mette in contatto il compagno di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, accade l’impensabile.

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, cosa è successo a La Vita in Diretta

I fan del Grande Fratello Vip non possono non ricordare l’edizione più amata di sempre, quella dove tra i concorrenti spiccavano anche Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Tra i due gieffini si era creata una forte intesa, tanto da portare i fan a formare un tifo spietato per i Gregorelli, che si opposero fermamente sui social alla nascita della love story tra l’ex Velino e Giulia Salemi.

Mentre i due continuano a fare coppia fissa, nonostante qualche alto e basso, i fan dei Gregorelli hanno impegnato anni ad arrendersi all’evidenza che tra la showgirl e Pretelli non ci fosse nulla, nonostante le parole dell’ex moglie di Flavio Briatore, che confermò sin da subito di essere contenta per i Prelemi e di non provare sentimenti per il gieffino. A distanza di anni, dopo non essersi mai più rivisti né sentiti, i due si sono incontrati in collegamento a La Vita in Diretta. Pretelli è stato promosso a inviato speciale del Festival di Sanremo, durante il quale Amadeus ha posto alcuni particolari divieti, e la Gregoraci era ospite in studio.

“Per un caso tra le mie ospiti c’è anche una persona che tu conosci bene, Elisabetta Gregoraci, questa è una reunion a distanza”, ha esordito Alberto Matano, mettendo in netto imbarazzo Elisabetta e Pierpaolo, che si sono salutati a stento. La scena non è passata inosservata e sui social è esploso il caos.