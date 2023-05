Pierpaolo Petrelli potrebbe prendere parte presto a un noto programma Rai

Gossip TV

Pierpaolo Petrelli potrebbe passare alla Rai in un noto programma della rete. Vediamo cosa sappiamo.

Pierpaolo Petrelli, storico volto del GFVip Party, potrebbe tornare su Rai per un nuovo programma. A lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha svelato alcuni particolari della notizia.

Pierpaolo Petrelli in nuovo programma Rai

Petrelli, fidanzato dell'influencer Giulia Salemi, ha già partecipato a diversi programmi del palinsesto Rai, come Tale e Quale Show e Domenica In, ma sembra che da Mediaset potrebbe far ritorno alla Rai, questa volta per un noto programma della rete. Deianira Marzano ha svelato l'indiscrezione, pubblicando alcune informazioni sul suo profilo Instagram, attraverso delle stories.

Il programma in questione è uno dei più seguiti su Rai 1, capace di fare numeri record il sabato sera e la cui giuria è tra le più spietate e polemiche di sempre: ovviamente, stiamo parlando di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Per la nuova edizione bisognerà aspettare l'autunno, perciò, non ci sono conferme certe del coinvolgimento di Petrelli nel cast, ma l'ex velino ha lasciato in giro diversi indizi social che fanno pensare che l'indiscrezione sia giusta: infatti, sembra che di recente abbia iniziato a seguire Milly Carlucci su Instagram.

Nonostante manchino mesi al dancing show, sono già iniziate le selezioni per i prossimi ballerini del corpo di ballo della prossima edizione: la fase di selezione sarà in due fasi, una online, l'altra dal vivo con Ballando con le Stelle on the road, che toccherà diverse città italiane, tra cui Bergamo, Roma e Caserta.