L'influencer ed ex giaffino condurrà una puntata dello show ideato da Pierluigi Diaco su Rai2: ecco gli ospiti che intervisterà Pierpaolo.

L'ex gieffino ed ex concorrente di Tale e Quale Show, Pierpaolo Petrelli, debutterà come conduttore a "BellaMa", lo show di Rai2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Petrelli sostituirà proprio quest'ultimo in una puntata in cui intervisterà lo stesso conduttore e la sua fidanzata Giulia Salemi conosciuta durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ma non è finita qui. Sempre all'interno del contenitore di Rai 2, l'ex gieffino debutterò con un nuovo format, un dating show simile a Uomini e Donne con signore over alle prese con corteggiatori più giovani.

A rivelarlo, il portale di TvBlog, che ha annunciato:

Da domani – e ogni venerdì – all’interno di BellaMa’ debutterà il format Uomini e nonne, con signore over alle prese con il corteggiamento di uomini più giovani. Il primo protagonista sarà Pierpaolo Pretelli. E qui arriviamo alla seconda novità. Nella puntata di domani sarà annunciato che per un giorno cambierà la conduzione del programma. Infatti, al posto di Diaco, per una sola puntata, ci sarà proprio il lanciatissimo Pretelli. A lui spetterà intervistare, prima, lo stesso Diaco e, poi, la fidanzata Giulia Salemi.