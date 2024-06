Pier Silvio Berlusconi stronca L’Isola dei Famosi: "Edizione che non mi ha soddisfatto”

Gossip TV

L'amministratore delegato dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa che si è svolta oggi a Milano, ha parlato in termini non decisamente positivi in merito alla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Isola 2024, Pier Silvio Berlusconi: "Vladimir è una scelta che rifarei oggi ma il cast è stato sbagliato"

Le parole con cui si è espresso l'Ad di Cologno Monzese, non lasciano spazio a dubbi. Sembra che il cast in maniera particolare non lo abbia affatto convinto. I numeri del reality, del resto, lo confermano: è stata infatti l'edizione meno vista di sempre e l'Isola si è assestata intorno ad una media del 16% di share, poco per le aspettative che c'erano.

“L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo”, ha dichiarato Berlusconi, probabilmente riferendosi al caso di Francesco Benigno, le cui immagini della squalifica che ha sancito il suo forzato addio al reality non sono state inizialmente mostrate.

“L’Isola dei Famosi è un reality, ma il lavoro che è stato fatto non mi soddisfa, come invece mi ha soddisfatto il lavoro che è stato fatto al Grande Fratello. Da L’Isola mi sarei aspettato delle storie un po’ più profonde da raccontare. Alla base de L’Isola dei Famosi c’è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast”.

Al contrario di quanto è emerso di recente, Pier Silvio Berlusconi è rimasto invece soddisfatto della conduzione di Vladimir Luxuria (che ieri ha mostrato riconoscenza verso tutti coloro che hanno collaborato all'edizione e verso l'azienda):

“Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”.

Trash o non trash? Si domandano in molti nei confronti dei reality show. Una parola, tuttavia, che l'Ad di Mediaset non piace:

“Non c’è una nuova linea editoriale sui reality. La parola trash tanto usata non solo non mi piace, ma non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del Grande Fratello [si riferisce a quella vinta da Nikita Pelizon, ndr] e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra concorrenti e pubblico. Per nuova linea editoriale si intende semplicemente ‘non scegliamo i concorrenti per fare casino’, ma per le storie e ritengo il rispetto sia importante. Magari non dei professionisti dei reality e gli influencer che fanno qualunque cosa per fare qualcosa in più”.