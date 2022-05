Pechino Express, vincono Victoria Cabello e Paride Vitale: Costantino Della Gherardesca in lacrime!

Gossip TV

I Pazzeschi sono i vincitori di Pechino Express: Costantino Della Gherardesca si commuove per Victoria Cabello.

Sullo sfondo della cosmopolita e modernissima Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, si è conclusa l’avventura delle ultime tre coppie rimaste in gara. Con un’ultima tappa strepitosa, sono I Pazzeschi a portare a casa la vittoria. Dopo l’annuncio, Costantino Della Gherardesca si commuove abbracciando Victoria Cabello e Paride Vitale, mentre il popolo del web esplode ed esulta per la vittoria della coppia più amata di questa edizione di Pechino Express.

Pechino Express, I Pazzeschi conquistano la vittoria

La rotta dei Sultani ha portato le coppie di Pechino Express ad esplorare civiltà perdute, culture lontanissime, paesaggi incantevoli fino all’approdo all’ultima tappa, nella scintillante Dubai. La competizione si è fatta sempre più serrata e, dopo l’eliminazione di Italia-Brasile sono rimasti in gara I Pazzeschi, Gli Sciacalli e Madre e Figlia. A condurre la Finale del reality show targato Sky, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, un duo destinato a diventare iconico e che senza dubbio ha riscosso molto successo nel pubblico. La città di Dubai cela insidie per le coppie in gara, che partono agguerritissime dall’osservatorio di Palm Island, per poi addentrarsi nella città dove chiedere passaggi si rivela un’impresa più che ardua.

Victoria Cabello e Paride Vitale partono per primi e sembra che la fortuna, unita alla maestria della presentatrice di trovare passaggi e indizi, giochi tutta a loro favore. Così, dopo una notte trascorsa insieme a gentile ospiti che hanno mostrato alle tre coppie la bellezza della metropoli, Aurora e Fru devono salutare tutti, non prima di aver fatto un discorso di commiato commuovente e sincero, a riprova del loro spirito sportivo invidiabile. La seconda manche della gara è ancora più dura, gli indizi sfuggono, i passaggi non si trovano ma con tanta pazienza e determinazione, le due coppie rimaste in gara riescono a terminare la tappa, presentandosi al cospetto di Enzo e Costantino.

Qui, su uno dei grattacieli di Dubai, i due presentatori incoronano Victoria e Paride vincitori di Pechino Express. Mentre I Pazzeschi festeggiano, facendo commuovere vistosamente Costantino Della Gherardesca, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni si dicono felici per il loro percorso ma non riescono a nascondere la delusione del secondo posto in classifica, come ci si sarebbe aspettato da due donne combattive e competitive come loro.

Pechino Express ci aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.