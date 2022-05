Pechino Express, intervista esclusiva a Nikita Pelizon e Helena Prestes: ''Mai aggressive, era pura competizione''

Gossip TV

Dopo l’eliminazione da Pechino Express, Nikita Pelizon e Helena Prestes, ovvero la coppia Italia-Brasile si raccontano in esclusiva a Comginsoon.it.

L’eliminazione della coppia Italia-Brasile ad un passo dalla Finale di Pechino Express ha lasciato gli spettatori decisamente sorpresi. Nikita Pelizon e Helena Prestes hanno dato battaglia, senza risparmiare qualche tiro mancino ai loro avversari, mostrando una grande caparbietà e uno spirito guerriero invidiabile, per poi trovarsi escluse nel momento più importante della competizione. Nonostante questo, Helena e Nikita non si sono scomposte, ringraziando per il viaggio che le ha fatte crescere come persone.

In effetti, dopo alcune tappe turbolente del reality show prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia, Nikita e Helena hanno iniziato a mostrare le proprie fragilità, permettendo al pubblico di avvicinarsi e spiare oltre il muro che le due protagoniste di Pechino Express hanno costruito a suon di spietata competitività. Abbiamo visto lacrime, momenti di dolcezza ma anche di tensione, risolti con la consapevolezza che, nonostante qualche critica amara, Italia-Brasile in un viaggio del genere hanno avuto bisogno di poter contare l'una sull'altra, anche quando a differenza delle altre coppie non c'è una solida amicizia a sostenere i momenti di crisi.

Helena e Nikita si sono raccontate in un’intervista esclusiva a noi di Comingsoon.it, parlando del percorso a Pechino Express, della loro crescita personale, replicando a coloro che le hanno criticate per l'eccessiva competitività, e dell’evoluzione del rapporto che sembra ad oggi è teso ma ha ancora margine per splendere, commentando alcuni dei momenti più difficili ma anche quelli più belli di questa esperienza televisiva.

Nikita, Helena… Avete lasciato Pechino Express ad un passo dalla finale con una reazione molto lucida: vi aspettavate di essere voi la coppia scelta da I Pazzeschi?

Nikita: Me lo sentivo, più che altro perché era da tempo che Paride ci voleva fuori dai piedi. Speravo che lo dicesse Paride non Vittoria e infatti è andata così. Me lo sentivo tanto, infatti si vedeva la mia faccia che ero tristissima.

Helena: Io sono d’accordo. Loro dalla prima volta, quando hanno eliminato le TikToker, ho detto a Nikita, “Questi tagliano le teste”. Loro sono molto freddi e sapevo che ci avrebbero eliminato.

Pechino Express, Nikita Pelizon e Helena Prestes: "Madre e Figlia? Manipolatrici"

Il vostro percorso è stato particolare e sul web si sono accese molte discussioni. C’è qualcosa che cambiereste? Come avete reagito alle critiche sul web?

Helena: Io non cambierei niente. Prima di partire mi sarei aspettata Pechino come un viaggio spirituale con lo zaino spalla, invece non è così perché c’è una gara. È necessario avere una presenza forte in alcune situazioni, ci sono reazioni con grande carica emotiva che ci hanno contraddistinto. C’è la gara e poi c’è anche il viaggio, per cui io ho imparato tantissimo e non cambierei proprio niente. La gente ci ha visto aggressive ma non è vero, eravamo solamente determinate. Dalla seconda puntata siamo arrivate sempre prime, vincevamo le prove e tutti volevano eliminarci, quindi avevamo anche la pressione. Poi ognuno ha il proprio bagaglio del passato che è messo alla prova in determinate situazioni, la critica ci sta ma non tutti sanno quello che abbiamo vissuto, se ne è visto un pochino.

Nikita: Rispondendo a quelle che sono state le critiche sui social, mi viene da dire che Italia-Brasile è andata controcorrente rispetto al comportamento, che molto spesso assumiamo nella vita soprattutto in Italia. Spesso veniamo legati senza tenere il timone della nostra vita, quindi ci abbattiamo e finiamo con il fare cose che non vogliamo fare perché crediamo sia l’unica soluzione e invece noi, con la nostra determinazione, grinta, tenacia e volontà, abbiamo fatto capire che, nonostante qualcuno non ti capirà, potrai diventare un esempio di come affrontare la vita. Se sei un agnellino, la gente ti calpesta. C’è da sottolineare che noi siamo entrate in questa competizione non essendo collaudate come coppia, ci conoscevamo solamente per il lavoro. Abbiamo caratteri molto diversi, anche se su alcune cose siamo molto simili, quindi per noi è stata una doppia gara, potevamo anche mandarci a quel paese subito (ride ndr.).

Quando abbiamo chiesto a Nikita e Helena del loro rapporto attuale la situazione si è complicata, a riprova di quanto affermato poco prima in relazione a Pechino Express. Due caratteri forti, che si incontrano ma sono anche destinati a scontrarsi, sono messi in difficoltà secondo Pelizon che trova che il loro rapporto funzioni esclusivamente quando possono vedersi di persona (amareggiata da alcune recenti dichiarazioni fatta dalla collega). Prestes, invece, è dispiaciuta per quanto accaduto con Nikita e sostiene di trovarsi davanti ad un misunderstanding. La cosa bella di questa coppia è che, nonostante la palese maretta, sono riuscite a tornate immediatamente complici parlando dell’avventura portata a termine insieme, ritrovando anche il sorriso. E dunque l’intervista continua.

Qual è stato il momento più bello di Pechino?

Helena: Per me è stato tutto il viaggio, poi c’è quel momento con quella famiglia in cui ho potuto parlare di mio padre ed è stato bello… Ci sono stati tanti momenti belli, alcuni non si sono visti.

Nikita: Un episodio che mi è rimasto particolarmente nel cuore è legato ad una mamma single e il secondo episodio è quando abbiamo dormito in un asilo nido, giocando con i bambini a calcio con un sasso e la bambina che ci ospitò, pur non avendo niente, mi regalò il braccialetto. Questo è l’animo grande delle persona che spesso hanno poco, perché spesso quando hai tanto non apprezzi ciò che hai. Loro che sanno quanto poco hanno e danno valore, riescono ad ampliarlo in un modo che riempie il cuore.

Quale coppia vi ha suscitato simpatia e quale invece antipatia?

Nikita: Personalmente io amavo Gli Indipendenti, amavo il fatto che loro si sono goduti il viaggio fin dall’inizio. Anche quando non finivano le missioni, rispondevano “shalla”. Li amavo veramente.

Helena: Gli Indipendenti hanno fatto il viaggio, se lo sono goduto veramente. A me piacevano sin da subito I Pazzeschi, infatti volevo eliminarli (ride ndr.). Madre e Figlia non mi piacevano per niente, perché erano scorrette, baravano sempre eppure facevano le santarelline, erano manipolatrici e non mi piacevano proprio.

Infine, parlando dei progetti futuri anche in televisione, Helena replica con un eloquente no-comment ammettendo di non poterne parlare, mentre Nikita ha confidato di star lavorando a tanti progetti che inaugurerà molto presto o come ha detto lei… Coming Soon!

Pechino Express ci aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.