Pechino Express, parlano i vincitori Victoria Cabello e Paride Vitale: ''Determinazione e fattore C''

Dopo la vittoria a Pechino Express, I Pazzeschi si raccontano nella conferenza stampa. Ecco cosa hanno svelato Victoria Cabello e Paride Vitale.

Victoria Cabello e Paride Vitale hanno conquistato la vittoria a Dubai dopo un percorso lungo, tortuoso, emozionante e intenso a Pechino Express. Conclusa l’avventura nel reality show prodotto da Sky Original realizzato da Banijay Italia, la coppia de I Pazzeschi si racconta nella conferenza stampa, insieme alle seconde classificate Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, e non mancano momenti di pura commozione

Pechino Express, Victoria Cabello si commuove: “Ho riscoperto me stessa”

Si è conclusa con l’ultima tappa a Dubai l’avventura delle coppie di Pechino Express. Un’ultima tappa insidiosa, che ha messo alla prova I Pazzeschi, Madre e Figlia e Gli Sciacalli, portandoli in una nuova dimensione dopo tutte quelle affrontate durante il viaggio nella Rotta dei Sultani. Victoria Cabelli e Paride Vitale hanno alzato la coppa del primo posto, seguite da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni e, in terza posizione Fru e Aurora, ma la loro è stata una vittoria collettiva come racconta Paride durante la conferenza stampa. “Io speravo fossero eliminate Italia-Brasile perché portavano una tensione… Quindi era già una vittoria arrivare noi tre coppie. Anche se nessuno ci crede, noi abbiamo scoperto ieri sera di aver vinto ed è stata una gioia per tutti”, ammette Vitale, seguito dalla Stefanenko che conferma di non aver “rosicato” per la vittoria de I Pazzeschi, perché ha potuto vivere la Finale perfetta con coloro ai quali si è più legata. Non sono mancati i momenti di commozione durante l’incontro con la confessione di Victoria, che ha parlato di Pechino Express come di una rinascita personale. “Ho riscoperto me stessa, persa con la malattia con lo stare per tanto tempo a casa… Mi sento la Victoria di 20 anni fa, è stato bellissimo ritrovare quello spirito. Sono pronta a ripartire, mi piacerebbe riprendere e con Sky stiamo chiacchierando”.

Pechino Express, Sasha Sabbioni: "Stimo Aurora perché..."

Mentre Cabello pensa ad un possibile ritorno sul piccolo schermo, ad onor del vero auspicato da tutti i fan del programma che hanno sentito la sua mancanza in questi anni, Sasha ha detto parole bellissime su Aurora, ammettendo anche che avrebbe preso peggio arrivare in terza posizione e non poter finire il viaggio. “Aurora ha più o meno la mia età, e la stimo perché ha intrapreso il viaggio con un’amico coetaneo, ha fatto quindi tutti da sola. Io non so se ci sarei riuscita, con la mamma vicino è diverso”. Stima, fiducia, rispetto reciproco e una sana dose di risate hanno accompagnato le ultime tre coppie in gara, ma a cosa si deve la vittoria de I Pazzeschi secondo loro? “Sicuramente il fattore c**o, sono una staccia ca**i”, ha commentato Cabello, che è stata elogiata da Paride per la verve dimostrata, “La Cabello non ha capito cosa vuol dire no (ride ndr.). Ci hanno aiutato determinazione, fattore cu**o e altre qualità che noi non conosciamo, ma hanno funzionato […] Vittoria sappiamo che è determinata ma a Pechino non si è fermata davanti a nulla, la vittoria la dobbiamo alla sua determinazione”. E mentre tutti hanno apprezzato il viaggio di Pechino Express ma sperano di replicare con un tour più soft e con la possibilità di accedere ai propri telefoni, Victoria confida di sentire già la nostalgia del viaggio in spalla e di voler ripetere l’esperienza, proponendosi come ospite per la prossima edizione.

