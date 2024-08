Pechino Express, nel cast anche un ex amato volto del Grande Fratello Vip? L'ultimo gossip

Gossip TV

Pechino Express tornerà su Sky con un cast tutto nuovo e una rotta piena di sorprese, ma nel frattempo sembra che un volto molto amato del Grande Fratello Vip abbia fatto il provino con la sua migliore amica.

Grande attesa per la nuova edizione di Pechino Express dopo la messa in onda di quella vinta da “I Pasticceri” Damiano e Massimiliano Carrara. Sembra che un noto volto del Grande Fratello Vip si sia presentato al provino insieme alla sua migliore amica, e che vi sia una buona speranza di vederlo nello show targato Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express, quando torna su Sky?

Si è conclusa con la vittoria della coppia de “I Pasticceri” la nuova edizione di Pechino Express, un’edizione che si è snodata sulla Rotta del Dragone e ha visto l'ultima attesa tappa in Sri Lanka. Damiano e Massimiliano Carrara hanno dato prova di forza mentale e fisica per affrontare nel migliore dei modi un programma che ti mettere alla prova a 360 gradi. Ma quando inizierà la nuova edizione di Pechino Express? Al momento non c’è una data ufficiale anche se, da quando lo show è approdato su Sky, viene solitamente mandato in onda a partire da marzo e dunque occorrerà attendere ancora qualche mese per saperne di più.

Torna Costantino Della Gherardesca, il volto amatissimo del programma più avventuroso di sempre, ma non è ancora chiaro chi si sarà al suo fianco dopo la co-conduzione con Enzo Miccio e quella con Fru che sono state davvero un bel successo. Nel frattempo, iniziano i casting per scovare le nuove coppie che hanno voglia di mettersi in gioco, e sembra che vi si sia presentato anche un volto amatissimo del Grande Fratello Vip.

Edoardo Tavassi a Pechino Express, il gossip

Sono iniziati i casting per la nuova edizione di Pechino Express e, secondo recenti rumors svelati dall’esperta di gossip Deianira Marza su Instagram, sembra che anche Edoardo Tavassi si sia presentato sperando di diventare un concorrente ufficiale. Sebbene inizialmente si pensava che Tavassi avrebbe potuto far coppia con la fidanzata Micol Incorvaia, anche lei volto del Grande Fratello Vip dove è nata la loro storia d’amore che procede a gonfie vele, al cast il romano avrebbe portato l’amica Federica Zacchia.

I due sono molto amati dal popolo del web per i loro video super divertenti e così anche Zacchia è diventata un volto famoso in poco tempo. La notizia ha dunque suscitato un’ondata di apprezzamento da parte dei loro numerosi fan, certi che Zacchia e Tavassi saprebbero come far divertire gli spettatori dello show targato Sky anche nelle situazioni più avverse, con la loro particolare ironia.

