Pechino Express, Damiano Carrara svela la verità sul rapporto con Benedetta Parodi dopo il reality show

Gossip TV

Lo chef Damiano Carrara e Benedetta Parodi ai ferri corti dopo la partecipazione di lui a Pechino Express? Il vincitore vuota il sacco sul loro rapporto e chiarisce la sua posizione nei confronti della conduttrice: "È tutto inventato".

L'ultima edizione di Pechino Express ha visto trionfare "I Pasticcieri", la coppia formata da Damiano e Massimiliano Carrara. Intervistato da Fanpage, il pasticciere e noto conduttore televisivo ha ricordato la sua esperienza nello Sri Lanka e svelato la verità sulla presunta lite avvenuta con Benedetta Parodi dopo il reality.

La verità di Damiano Carrara

A distanza di alcune settimane dalla finale di Pechino Express, Damiano Carrara ha rilasciato una nuova intervista a Fanpage in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute nel reality-game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. Il vincitore dell'ultima edizione, che ha battuta nella finalissima la coppia formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, ha svelato qual è stato il momento più bello:

La vittoria. Quando siamo saltati sul tappeto nero è stato come aprire un rubinetto di emozioni, che racchiudeva tutta l’adrenalina e la forza di volontà che ci abbiamo messo. Durante il viaggio abbiamo vissuto gli alti e i bassi della gara e un mese è passato di corsa. Siamo sempre stati io e Massi, siamo cresciuti insieme. Per certi versi sento il fatto di essere il fratello maggiore, ho sempre dato l’esempio, ma lui è sempre stato un grandissimo lavoratore. È venuto in America la prima volta quando io ero già partito. Ci supportiamo l’uno con l’altro e l’aver aperto un locale insieme ci ha unito ancora di più.

Leggi anche Anna Pettinelli sbotta a Pomeriggio 5: c'entra Elodie!

Damiano, che sarà anche giudice di Bake Off Italia per l’ottavo anno consecutivo, ha colto l'occasione anche per parlare della presunta litigata avvenuta tra lui e Benedetta Parodi, conduttrice del programma ma anche moglie di Fabio Caressa, con cui lui ha avuto una discussione durante l'esperienza a Pechino Express. A tal proposito, il pasticciere ha dichiarato:

È tutto inventato, una fake news. Secondo me la voce è nata perché durante una pausa pranzo io non ero presente a una foto con lei dal momento che ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c’è stato nessun litigio, niente di niente. Ci sentiamo tutti i giorni e ci conosciamo ormai da anni. Si è complimentata per la vittoria. È stato un gioco, ci siamo divertiti noi nel farlo e lei nel guardarlo da casa. Era una gara, alla fine abbiamo vinto, quindi non mi sono pentito. Ci siamo divertiti e l’abbiamo vissuto tutti come un bellissimo viaggio che porteremo sempre nel cuore. Con le altre coppie abbiamo creato anche un gruppo su Whatsapp dove ci sentiamo tutti i giorni, ogni tanto andiamo anche a bere una birra insieme.

Damiano Carrara e le critiche dopo Pechino Express

Dopo quella vicenda, però, il vincitore dell'ultima edizione di Pechino Express - La rotta del Dragone è finito nel mirino degli haters. Damiano, infatti, ha rivelato di aver ricevuto sui social numerose e pesanti critiche che lo hanno infastidito parecchio:

Mi infastidiscono le persone che toccano la mia vita privata. Accetto tutto, commenti positivi e negativi, non ci sono problemi, ma non devono attaccarsi alla famiglia [...] Credo che le persone prima di parlare dovrebbero pensare un po’, ci vuole del buon senso. Io non mi permetterei mai di insultare qualcuno online, di scrivere qualcosa di brutto riguardo a una persona. Penso che i social andrebbero regolamentati, ci vorrebbe una legge che consenta agli utenti di non parlare a vanvera e che permetta di risalire alla loro identità quando ce ne è bisogno.

Scopri le ultime news su Pechino Express.