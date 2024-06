Amici, la sfuriata di Anna Pettinelli a Pomeriggio 5 e la reazione di Myrta Merlino: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

La professoressa della 23esima edizione di Amici, Anna Pettinelli, sbotta a Pomeriggio 5 e si schiera dalla parte della cantante Elodie, duramente criticata sui social per il suo modo di vestirsi.

Anna Pettinelli sbotta a Pomeriggio 5 e si schiera pubblicamente dalla parte di Elodie. Il motivo? La giovane cantante ed ex allieva di Amici è finita nuovamente nel mirino degli haters che, invece di parlare e commentare la sua musica, pensano al suo modo di vestire, accusandola di "scoprirsi per fare successo".

Anna Pettinelli dalla parte di Elodie

Elodie è una delle cantanti più amate e seguite del momento. La cantante, che ha da poco pubblicato il suo singolo estivo Black Nirvana e annunciato le due date del suo tour allo stadio San Siro di Milano e allo stadio Maradona di Napoli, continua però ad essere criticata e accusata sui social per il suo modo di vestire. A prendere le sue difese ci ha pensato una professoressa di canto della 23esima edizione di Amici.

Stiamo parlando di Anna Pettinelli che, ospite nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 in qualità di opinionista, ha sbottato scagliandosi furiosa contro gli haters di Elodie, sottolineando come sarebbero in maggioranza donne "sf**ate". Interpellata dalla conduttrice Myrta Merlino, la professoressa di canto di Amici 23 ha dichiarato:

Quando vedo i commenti più feroci sono proprio lasciati da donne. Sono le donne che guardano Elodie e cominciano a dire ‘ma perché non ti copri?’. Ma scusate, perché? Io non so se è un misto di invidia, o rabbia repressa, forse di guardarsi allo specchio e non piacersi. Io sono contenta di vedere una donna così bella e anche così libera e mai volgare. Perché bisogna dire che Elodie non è mai volgare. Lei è bella, mostra il suo corpo, lo fa con il suo stile che è molto riconoscibile. Ma è possibile che tutte le volte dobbiamo leggere i commenti al vetriolo i commenti di queste sf***te che non hanno niente da fare?! Scusatemi per la parolaccia. Ma poi parliamo di look da palco o di video musicali, ma smettiamola.

Anna Pettinelli sotto accusa

Il pensiero di Anna Pettinelli su Elodie è stato condiviso dalla conduttrice di Pomeriggio 5, che ci ha tenuto a ricordare che dal debutto di Madonna in poi c’è stata la liberazione del corpo delle donne e che non dovremmo scandalizzarci per i look sensuali dell'artista. Il comportamento assunto dalla speaker radiofonica di RDS, però, ha fatto storcere il naso al pubblico di Canale 5. In molti, infatti, hanno puntato il dito contro la Pettinelli accusandola di incoerenza e ricordandole i commenti poco carini che lei stessa ha rivolto alla giovane cantante Sarah durante il Serale di Amici.

