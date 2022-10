Pechino Express: Chi sono Carolina Stramare e Barbara Prezia? Tutto sulla Coppia del Reality Show

Gossip TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Carolina Stramare e Barbara Prezia, le quali partecipano in coppia a Pechino Express!

Conosciamo meglio Carolina Stramare e Barbara Prezia, le modelle che formano una delle coppie di concorrenti della nuova edizione di Pechino Express!

Pechino Express: Chi sono Carolina Stramare e Barbara Prezia?

Carolina Stramare nasce nel 1999, ed è quindi una ventitreenne. Inizia ben presto a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda, lavorando per il gruppo FCA a Shangai e per il marchio Alfa Romeo; collabora inoltre con importanti stilisti, come Paul Marciano e Philipp Plein. Nel 2019, la Stramare viene eletta Miss Lombardia, e poi Miss Italia. Spesso è ospite nei programmi calcistici.

Barbara Prezia nasce nel 1991, ed è quindi una trentunenne. Ha origini albanesi, e lavora come modella per l'agenzia Benegas Management, ma anche come attrice, musicista e cantante. La Prezia ha un progetto musicale che si chiama Bluette. Grazie alla sua innegabile bellezza, ha un buon seguito su Instagram: i suoi follower sono ben 44,2mila follower.

Ora, la Stramare e la Prezia si preparano ad affrontare una nuova ed esaltante avventura: parteciperanno in coppia alla nuova edizione del reality show itinerante di Sky, Pechino Express.

