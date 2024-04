Pechino Express, Anticipazioni settima Puntata in onda stasera su Sky Uno

Gossip TV

Stasera, giovedì 18 aprile 2024, va in onda la settima puntata della nuova stagione di Pechino Express - La rotta del Dragone. Ecco le Anticipazioni sulle show targato Sky.

Nuova puntata, nuove entusiasmate tappa per le coppie ancora in gara a Pechino Express, la “Rotta del Dragone”. Questa volta ci sarà un’eliminazione? Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare gli avversari? Come se la caveranno le coppie ad affrontare le nuove insidie del percorso più adrenalinico della televisione italiana? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della settima puntata di Pechino Express, in onda oggi giovedì 18 aprile 2024, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express, le Anticipazioni della settima puntata in onda stasera su Sky

Prosegue il viaggio delle coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express, e questa sera giovedì 18 aprile 2024, andrà in onda la settima puntata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Lo straordinario viaggio dello show condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato Fru lungo "La Rotta del Dragone" giunge al terzo e ultimo capitolo in Sri Lanka, varcando i confini del Paese che è definito “la lacrima dell’India”. Scenari a dir poco mozzafiato e ricchi di spiritualità che i viaggiatori di Pechino Express inizieranno ad assaporare nella settima tappa del loro viaggio, nella quale dovranno percorrere, in tutta fretta, i 170 chilometri che separano Negombo dal traguardo di puntata Galle.

Le coppie ancora in gara sono quelle composte da Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”. L’avventura singalese prenderà il via dalla costa occidentale dell’isola: dalla spiaggia di Negombo, frequentata perlopiù da pescatori, i viaggiatori punteranno a sud percorrendo la costa fino ad Ambalangoda, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso guadagnerà un posto nella classifica finale.

Il viaggio adrenalinico non si ferma e riprende in tutta fretta il viaggio in direzione dell’antica città fortificata di Galle, ex colonia portoghese e traguardo di puntata. Quali missioni attendono le coppie? L’esplorazione dello Sri Lanka proseguirà per tutti i viaggiatori o qualcuno dovrà preparare i bagagli e tornare a casa?

