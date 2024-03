Pechino Express, Anticipazioni seconda Puntata in onda stasera su Sky Uno

Gossip TV

Stasera, giovedì 14 marzo 2024, va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Pechino Express - La rotta del Dragone. Ecco le Anticipazioni sulle show targato Sky.

Nuova puntata, nuove entusiasmate tappa per le otto coppie ancora in gara a Pechino Express, che ha portato i concorrenti sulla “Rotta del Dragone”, partendo proprio dal Vietnam del nord. Questa volta ci sarà un’eliminazione? Chi si aggiudicherà la vittoria e la possibilità di eliminare gli avversari? Come se la caveranno le coppie ad affrontare le nuove insidie del percorso più adrenalinico della televisione italiana? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della seconda puntata di Pechino Express, in onda oggi giovedì 14 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pechino Express, le Anticipazioni della seconda puntata in onda stasera su Sky

Prosegue il viaggio delle otto coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express, e questa sera giovedì 14 marzo, andrà in onda la seconda puntata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guideranno i viaggiatori alla scoperta di paesaggi mozzafiato tra Lang Son fino a Cao Bang, passando per Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen, quest’ultima tappa intermedia fondamentale dove le coppie firmeranno il libro rosso, percorrendo così un viaggio faticosissimo per un totale di 180 chilometri zaino in spalla.

Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria, tutte le coppie sono ancora in gara, ai I Romagnoli, vincitori della prima tappa, la busta nera che stabilirà se questa tappa sarà eliminatoria o meno. A Phúc Sen, nel villaggio dei fabbri, dove si forgiano soprattutto coltelli esportati poi in tutto il mondo, i viaggiatori troveranno il traguardo intermedio di questa avvincente tappa: i primi a raggiungere Costantino e a firmare il libro rosso riceveranno l’immunità, il diritto a partecipare alla terza tappa e la possibilità di godere di un’esperienza straordinaria.

Grandi possibilità anche per la seconda coppia classificata, invece, guadagnerà una posizione nella classifica finale. Infine, le altre coppie raggiungeranno il tappeto rosso a Cao Bang, posto ai piedi del Memoriale dei soldati caduti in guerra: a quel punto, assoluta protagonista sarà la busta nera, che decreterà la sorte di una delle coppie in gara.

