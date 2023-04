Pechino Express, Andrea Belfiore rivela: "Io e Joe Bastianich siamo competitivi ma..."

Gossip TV

Andrea Belfiore parla della sua esperienza a Pechino Express.

Cresce l'attesa per la settima puntata di Pechino Express, che andrà in onda domani giovedì 20 aprile 2023 su Canale 5. Tra le coppie rimaste ancora in gara ci sono anche gli #Italoamericano Andrea Belfiore e Joe Bastianich, tra i concorrenti più forti di questa edizione del programma.

La confessione di Andrea Belfiore su Pechino Express

Andrea Belfiore e Joe Bastianich sono tra i protagonisti della decima edizione di Pechino Express. Intervistato dal settimanale Chi, come riporta Isa e Chia, Andrea si è raccontato parlando di questa nuova e incredibile avventura nel programma:

Competitivi lo siamo, per esempio gli occhi di pesce non li ho mangiati perché, a parte il fatto che erano crudi, mi sono detto: “Per mangiarli ci metto mezz’ora, la penitenza se non li mangio sono 10 minuti, ben venga la penitenza!”. Ma per noi immergerci nelle nuove realtà vale più che vincere una tappa!

Belfiore ha poi svelato la strategia messa in atto dagli #Italoamericani:

Secondo me io e Joe l’abbiamo vissuta nel modo giusto. Ascoltiamo, impariamo, ci siamo spogliati di quello che eravamo per immedesimarci davvero nelle vite di chi ci ha accolti: oggi siamo pieni di nuovi amici, musulmani, buddhisti, di tutte le tribù che abbiamo incontrato, di tutte le case in cui siamo stati… Ci siamo scambiati i numeri di telefono, ci scriviamo. L'ospitalità ricevuta mi ha commosso, mi hanno fatto pensare a quanto sono fortunato. Noi uomini arriviamo sempre tardi a capire le cose.

