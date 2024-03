Pechino Express, al via Stasera su Sky Uno la nuova stagione: le Anticipazioni della Prima puntata

Gossip TV

Torna Pechino Express, lo show targato Sky, che porta nuove otto coppie sulla “Rotta del Dragone”. Ecco tutte le Anticipazioni della prima puntata in onda stasera su Sky Uno e in streaming su Now.

Al via stasera, giovedì 7 marzo 2024, la nuova edizione di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia condotto da Costantino Della Gherardesca con l’invito speciale Fru dei The Jackal. Le otto coppie in gara inizieranno la loro avventura sulla “Rotta del Dragone” dal Vietnam del Nord. Tante sorprese, corse all’ultimo fiato e l’imprevisto sempre dietro l’angolo. Ecco tutte le Anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni Pechino Express, tutto sulla prima Puntata

La nuova edizione di Pechino Express promette di tenerci con il fiato sospeso. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru dei The Jackal, torna questa sera, giovedì 7 marzo 2024, in onda su Sky Uno. Otto le coppie in gara, tutte pronte a mettersi in gioco dal punto di vista fisico e umano sulla spettacolare “Rotta del Dragone”, che si snoda tra Vietnam del Nord, Laos e Sri Lanka.

Fabio ed Eleonora Caressa formano la coppia de “I Caressa”, mentre i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara sono “I Pasticceri”. Lasciatevi travolgere dall’allegria de “I Fratm” ovvero la coppia composta dagli attori di Mare Fuori, Artem e Antonio Orefice ma anche da quella dei coniugi Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi che sono “I Romagnoli. Nancy Brilli e Pierluigi Iorio sono “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini sono “I Giganti”. Infine, due coppie spumeggianti: “Le Amiche” ovvero Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, e “Italia Argentina” composta da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

La prima puntata della nuova edizione di Pechino Express apre il percorso delle coppie dal Vietnam del nord, con il suo paesaggio unico ma anche la cultura radicata e tutta da scoprire. Quale coppia si classificherà per ultima, dovendo così scoprire quale futuro riserverà la temuta busta rossa? Pechino Express ci aspetta questa sera, giovedì 7 marzo 2024, in onda alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on the man e visibile su Sky Go.

