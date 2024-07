Gossip TV

Parla l’ex compagna di Alessandro Basciano, madre del loro figlio Nicolò: "Vita mostrata perfetta ma ai figli niente"

Ieri, Clementina Deriu, ex compagna dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, Alessandro Basciano, ha deciso di esprimere alcune critiche attraverso i social media.

In particolare, ha utilizzato il suo profilo Instagram per pubblicare una story contenente un lungo sfogo riguardo ai cosiddetti “padri assenti”. Anche se non ha fatto nomi, molti hanno interpretato le sue parole come un riferimento velato al suo ex compagno, padre di suo figlio Nicolò.

Nel suo messaggio, Clementina ha criticato il comportamento di quei padri che dedicano pochissima attenzione ai loro figli, manifestando interesse solo quando conviene loro. Ha esordito dicendo:

“È davvero triste vedere padri che postano su Instagram foto di macchine di lusso, yacht e hotel di lusso, ostentando tutto quello che possiedono, mostrando una vita perfetta, mentre ai loro figli fanno mancare tutto. Li prendono giusto un giorno al mese per fare due storie da pubblicare sui social e poi li abbandonano”.

Proseguendo con il suo sfogo, l'ex compagna di Basciano ha aggiunto ulteriori critiche:

"Passano un mantenimento minimo, proporzionato al tenore di vita che conducono e a quello che guadagnano, solo quando si ricordano. Dove sono quando i loro figli hanno bisogno di supporto?”

La riflessione della Deriu si è poi spostata su cosa significhi veramente essere un padre

"Essere un padre non significa solo fare bella figura sui social, ma significa essere presenti, preoccuparsi dei bisogni quotidiani dei propri figli, educarli e crescerli. Essere un buon padre richiede impegno e sacrificio, non un profilo curato sui social”.

Questo sfogo ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower e dei media, suscitando un ampio dibattito. Mentre alcuni hanno sostenuto le sue parole, riconoscendo la validità delle sue critiche, altri si sono chiesti se le accuse fossero effettivamente rivolte al suo ex compagno, Alessandro Basciano. Indipendentemente da chi fosse il destinatario, il messaggio di Clementina ha toccato un tema delicato e importante: la responsabilità dei padri nella vita dei loro figli.