La Bruganelli ha cinguettato su Twitter una battuta ironica di Bonolis rivolta all'ex capitato giallorosso e a Ilary Blasi.

L'intervista rilasciata ieri da Francesco Totti al Corriere della Sera, ha creato una risonanza mediatica davvero notevole. Quotidiani, portali e social si sono infiammati parlando delle dichiarazioni dell'ex capitano giallorosso che nei confronti di Ilary Blasi certamente non si è risparmiato.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ironizzano su Ilary e Totti: il tweet che non ha divertito tutti

Parte dell'opinione pubblica non ha trovato molto rispettose le parole di Totti nei confronti di quella che diventerà la sua ex moglie. L'ex calciatore romano ha parlato anche dei tradimenti di Ilary e di una sottrazione di Rolex, secondo Totti attuata per dispetto.

Come spesso avviene, la coppia è stata protagonista anche di meme, gif e tanta ironia nonostante la separazione sia una questione piuttosto seria, alcuni stralci dell'intervista sono diventati in breve tempo oggetto di battute più o meno velenose.

A tal proposito, è arrivato un cinguettio di Sonia Buganelli che ha riportato una battuta del marito Paolo Bonolis in riferimento alle parole di Totti.

"Dopo "La guerra dei Roses" abbiamo "La guerra dei Rolex" cit. Paolo Bonolis" queste le parole dell'opinionista del Grande Fratello Vip.

Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis 🫣🫣🫣 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 11, 2022

L'ironia della coppia tuttavia, non ha suscitato per tutti la stessa ilarità. Qualche utente ha ricordato alla Bruganelli della sue recenti dichiarazioni di qualche giorno da, quando ha ammesso di vivere con Bonolis in due case separate come "un segno di civiltà" . Un modo di vivere un matrimonio che per molti utenti è piuttosto insolito e singolare, tanto da poter evitare di puntare il dito su quello degli altri.