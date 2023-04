Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: "Hanno smentito la rottura per questione economiche" l'indiscrezione

Gossip TV

Sul settimanale Oggi, sono emerse nuove indiscrezioni sulla coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, insieme da 21 anni.

Dopo lo scoop di Dagospia che ha diffuso il gossip bomba sulla coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che sarebbe stata in procinto di separarsi, il noto conduttore Mediaset e l'imprenditrice romana hanno prontamente smentito con un video in cui ironizzavano sulle voci della rottura postato sul profilo Instagram della Bruganelli.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, "Si vogliono bene ma non è più amore"

Successivamente ci sono stati altri cinguettii velenosi da parte di Giuseppe Candela a cui la moglie di Bonolis ha replicato con la sua proverbiale e pungente ironia.

Ma non è finita ancora qui perché sul settimanale Oggi, sono emerse nuove indiscrezioni sulla coppia insieme da 21 anni. "Si vogliono bene ma non è più amore. I diretti interessati smentiscono con forza", si legge, sul magazine "ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso".

Secondo il settimanale diretto dal settimanale da Carlo Verdelli, ci sarebbero motivi legati e questioni più che altro economiche come il loro sodalizio lavorativo. Di recente la Bruganelli ha pubblicato uno scatto proprio con Bonolis con cui è a lavoro per la nuova edizione di Ciao Darwin. Nello scatto la moglie di Bonolis accanto al conduttore, ha informato tutti di aver trovato la nuova Madre Natura per lo show di Canale 5 che tornerà in onda ad autunno.