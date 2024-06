Paola Turci e Francesca Pascale matrimonio finito? Interviene la cantante ma viene smentita subito

Gossip TV

Paola Turci che ha smentito la crisi con Francesca Pascale al Corriere della Sera. Dagospia però rincara la dose.

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale sembra essere arrivato al capolinea, secondo quanto riportato da Dagospia nella giornata di ieri.

Il portale diretto da Roberto D'Agostino, infatti, ha spifferato la rottura tra le la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi a cinque anni dal loro matrimonio.

Turci - Pascale nozze finite? La cantante smentisce ma Dagospia rincara la dose

Oggi, la cantante ha smentito le voci, affermando che la sua relazione con la Pascale è ancora salda. "Io e Francesca (Pascale, ndr) preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla” ha dichiarato la Turci al Corriere della Sera.

Nonostante la smentita, Dagospia ha controreplicato, accusando la cantante di inscenare una farsa e sostenendo che la rottura è reale, al punto che Pascale sarebbe pronta a ricorrere alle vie legali. Finora, Pascale non ha rilasciato alcuna dichiarazione, mantenendo un silenzio che alimenta ulteriormente i dubbi. Ricordiamo che il portale diretto dal giornalista ha anticipato già illustre separazioni, inizialmente smentite categoricamente (quella di Totti e la Blasi e quella di Bonolis e Sonia Bruganelli). “Turci, parla per te!” ha replicato il sito. Il matrimonio sarebbe finito in crisi da almeno un anno a causa di continue liti e ripicche. Anche se la cantante ha negato la rottura, la relazione sarebbe ad un passo da imminenti azioni legali.

La Turci e la Pascale si sono incontrate per la prima volta durante un concerto di Paola a Torino, in teatro. L'ex compagna di Berlusconi aveva un debole da tempo per la cantante. "Appena salita sul palco, l'ho vista tra il pubblico" ha raccontato la Turci. "L'ho osservata per un attimo e ho pensato: 'Ah però, bella!' Poi, il buio totale. La corrente è saltata e ho dovuto improvvisare una performance acustica di cinque minuti." Dopo l'esibizione sarebbe scoccata la scintilla e la loro relazione è stata suggellata con il matrimonio, celebrato il 2 luglio 2022 in Toscana dove attualmente la coppia vive circondata da ben undici cani.