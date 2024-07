Paola Turci e Francesca Pascale hanno divorziato: “Crisi, litigi e ripicche”

Gossip TV

A distanza di due anni dal matrimonio celebrato dall’unione civile in Toscana, la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi hanno deciso di divorziare.

A distanza di poco più di due anni dall’unione civile celebrata in Toscana, Paola Turci e Francesca Pascale hanno divorziato.

La notizia di una crisi era stata diffusa da qualche settimana da Dagospia, ma la cantante aveva smentito al Corriere della Sera con queste parole:

"Io e Francesca (Pascale, ndr) preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla".

Nel mentre tuttavia, la coppia aveva smesso di seguirsi su Instagram ed erano scomparse tutte le loro foto insieme, comprese quelle del matrimonio.

Nella giornata di ieri, nel Dagoreport pubblicato sul sito di Roberto D’Agostino, il portale ha riferito:

"Purtroppo, anche i miracoli lesbo sono come quelli etero: non durano. Finita l’iniziale passione erotica, il ritorno al tran-tran può essere traumatico. Da almeno un anno l’alchimia tra Paola e Francesca era alla deriva con l’entourage della coppia che sussurrava di “caduta del desiderio”, “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche, del tipo: a “Belve”, il fuori onda del “corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale."

Ieri, il divorzio:

"Con un ultimo accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dal giudice fiorentino questa mattina, è sceso definitivamente il sipario su Paola e Francesca. Domani è un altro giorno…"

Francesca Pascale e Paola Turci si sono conosciute ne 2020. Nonostante entrambe avessero vissuto sotto i riflettori per anni, la loro storia d'amore è iniziata in maniera discreta. Le due donne hanno iniziato a frequentarsi e la loro relazione è stata resa pubblica solo successivamente. Fancesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, e Paola Turci, nota cantautrice italiana, hanno scelto di mantenere riservata la loro relazione nei primi tempi. La loro unione è diventata di pubblico dominio quando sono apparse insieme in pubblico e sono state fotografate in atteggiamenti affettuosi.Nel luglio del 2022, la coppia ha fatto un passo significativo nella loro relazione sposandosi con una cerimonia intima in Toscana, alla quale hanno partecipato amici stretti e familiari. Questo evento ha sancito ufficialmente la loro unione, dimostrando il loro impegno reciproco e l'amore che le lega, A distanza di poco più di due anni, tuttavia, hanno ufficializzato il divorzio.