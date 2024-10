Paola Caruso si sposa, ma l'ex del fidanzato Gianmarco accusa: "Stava ancora con me quando l'ha conosciuta"

Gossip TV

Paola Caruso ha raccontato che presto convolerà a nozze con il fidanzato Gianmarco. Ma l'ex di lui è intervenuta sui social, lanciando una pesante stoccata: ecco cosa ha raccontato!

Ospite a Verissimo questo fine settimana, Paola Caruso ha annunciato che presto convolerà a nozze con Gianmarco, il fidanzato qualche anno fa a Cpodanno. Tuttavia, poche ore dopo il lieto annuncio della showgirl, l'ex fidanzata di Gianmarco è intervenuta sui social e ha lanciato una pesante accusa, svelando che il compagno di Paola Caruso era ancora impegnato con lei quando ha conosciuto la showgirl e ha iniziato a frequentarla.

Paola Caruso si sposa, ma l'ex di Gianmarco tuona: "Stava con me mentre ti frequentava"

Secondo quanto svelato a Verissimo da Paola Caruso, la showgirl e il futuro sposo Gianmarco si sarebbero conosciuti a Capodanno, qualche anno fa, a Montecarlo. La showgirl ha rivelato che lei e il compagno convoleranno a nozze il prossimo 10 luglio 2025 e che ancora non riesce a credere alla bellissima proposta di matrimonio ricevuta. Una proposta, ha raccontato Paola, che le è sembrata un sogno, ma che potrebbe presentare dei lati oscuri di cui la showgirl potrebbe non essere a conoscenza.

Infatti, poche ore dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale tra Paola e Gianmarco, a intervenire sui social è stata Simona, l'ex fidanzata di lui e madre del figlio, che ha rivelato un retroscena sul primo incontro della showgirl e del fidanzato e sulla loro frequentazione. Stando a ciò che ha rivelato Simona, sembra che Gianmarco fosse in compagnia sua, oltre che del loro figlio, quando ha conosciuto la showgirl a Montecarlo a Capodanno. La donna ha raccontato che, mentre lei era in palestra, Gianmarco e Paola Caruso si sono scambiati i numeri di telefono e che la showgirl era ben consapevole della sua presenza nell'hotel.

Una versione diversa era quella raccontata da Caruso: in hotel, i due si sarebbero presentati quando i figli avevano iniziato a giocare insieme con le macchinine. Simona ha anche aggiunto che la storia tra lei e Gianmarco sarebbe proseguita mentre l'uomo intraprendeva - all'insaputa sua - una storia con Paola Caruso. Scoperto l'inganno, Simona ha ammesso di aver provato a contattare la showgirl per rivelarle tutta la verità, ma a detta sua, la donna avrebbe fatto "orecchie da mercante".

Simona ha raccontato che non c'è stato alcun gesto di solidarietà femminile nei suoi confronti e che Paola Caruso ha preferito ingnorare i suoi avvertimenti e credere al compagno: "Non ho parole per questa falsità".

Paola Caruso sul fidanzato Gianmarco: "Mio figlio lo chiama papà"

L'ex compagna di Gianmarco ha rivelato che l'uomo ha proseguito la storia con entrambe le donne e che Paola Caruso ha mentito quando ha asserito che stanno insieme da due anni, perché loro hanno festeggiato il Capodanno a Montecarlo nel 2023, perciò, è trascorso solo un anno e non due. Inizialmente, Simona ha ammesso di non essersi resa conto di nulla, visto che Gianmarco è sempre stato presente per lei e loro figlio, ma che ha iniziato ad avere alcuni dubbi e ha scoperto la verità.

Infine, ha poi aggiunto che Gianmarco ha provato a contattarla fino a luglio e solo dopo che l'ha bloccato su tutti i social l'uomo ha deciso di non scriverle più. Tuttavia, ha poi concluso, tra loro c'è un legame visto che hanno un figlio insieme e devono avere un minimo rapporto civile per amore del loro bambino.

Gianmarco sembra aver instaurato un certo legame anche con Michele, il figlio di Paola Caruso, dato che la showgirl ha rivelato che Michele ha iniziato a chiamarlo papà.