Paola Caruso risponde alle critiche degli haters sulla malattia del figlio: "Cattiverie anche a Natale, vergognatevi!"

Gossip TV

La modella Paola Caruso è tornata sui social dopo lo sfogo relativo alla malattia del figlio, ma, questa volta, ha dovuto rispondere alle numerose critiche degli haters, piovute dopo la sua confessione. Ecco cosa ha detto.

Pochi giorni fa, la showgirl e modella Paola Caruso era comparsa sui social visibilmente dimagrita e aveva rivelato che suo figlio Michelino, nato dalla relazione con l'imprenditore Francesco Caserta, stava attraversando un periodo molto difficile, a causa di gravi problemi di salute.

Paola Caruso, polemica sui social dopo le ultime dichiarazioni

La modella si è poi mostrata felice con il suo bambino, poche ore dopo questa dichiarazione sul bambino e in molti non hanno apprezzato, tanto che contro di lei è partita una vera e propria bufera di commenti negativi. Secondo alcuni, infatti, la showgirl avrebbe volutamente esagerato sulle "disgrazie" del figlio, per cercare di avere maggiore visibilità.

Paola Caruso, tuttavia, ha deciso di rispondere alle critiche degli haters, accusandoli di non fermarsi con le loro maldicenze neppure a Natale. La showgirl ha riepilogato che il figlio soffre di una condizione clinica particolare, per la quale, al momento sono in corso delle indagini e delle terapie e che anche in futuro non sarà semplice per lui. Non ha chiarito di cosa soffra il piccolo, ma ha ribadito che si tratta di una situazione molto complessa, emersa durante una vacanza nei giorni scorsi:

"Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuto rientrare in Italia d'urgenza per una disgrazia che gli è successa"

In merito alle critiche che le sono state rivolte, quando si è mostrata con il piccolo felice nel giorno di Natale, Paola Caruso ha commentato nelle sue storie su Instagram:

"Ribadisco qualcosa che ho già detto. Mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tutt'ora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale possibile a mio figlio. Basta cattiveria. Anche a Natale? Vergognatevi!