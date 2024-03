Pamela Prati e la denuncia contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: "Caso costruito col suo consenso "

Pamela Prati non fu truffata nel noto caso del matrimonio con il finto imprenditore Mark Caltagirone. A stabilirlo, il Gip di Roma, Valeria Tomassini che ha archiviato la denuncia presentata da Pamela Prati a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La notizia è stata diffusa dal portale di Fanpage.

Eliana Michelazzo, ospite ieri nell'ultimo appuntamento con Sdl.Tv ha rivelato di non aver mai più avuto alcun tipo di rapporto con la Prati:

"L’avvocato di Pamela disse al Grande Fratello che loro avrebbero avuto la vittoria, invece sono super felice perché il procedimento è stato archiviato quindi non potrei essere più serena [...]. Io e Pamela non ci siamo mai sentite, ricordo solo che mi sbloccò da Instagram, non so il motivo, forse voleva vedermi, ma poi non ci siamo sentite. Dico che nella vita bisogna sempre dare il beneficio del dubbio e confrontarsi, perché così vuol dire che sei pulito, se non ti guardi in faccia e non ti parli vuol dire che un po’ la coscienza sporca ce l’hai. Ne ho sentite talmente tante che adesso non mi prenderei neanche un caffè con lei."