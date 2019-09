Pamela Perricciolo su 'Live - Non è la D'Urso': "Le persone che possono testimoniare non vengono invitate, c'è un veto"

Gossip TV

Intervista esclusiva a Pamela Perricciolo.

E' tornata a trovarci Pamela Perricciolo per commentare la puntata di Live - Non è la D'Urso, il talk show di Barbara D'Urso in cui è stata nuovamente ospite per parlare del Prati Gate, affrontando anche le accuse degli opinionisti delle cinque sfere.

Pamela Perricciolo contro Barbara D'Urso

Pamela si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e accusa Barbara D'Urso di invitare, nel suo programma, sempre le stesse persone, escludendone volutamente altre.

"Dopo la puntata di Live - Non è la D'Urso mi sono arrivate chiamate e messaggi sul cellulare che mi scrivono: 'Pamela noi vogliano andare in trasmissione a dire la nostra e non ci hanno mai richiamato, parlano sempre le stesse persone'. Loro mi dicono di avere un veto e non ci dovrebbe esser un veto perché è una trasmissione che deve invitare tutti. Si ascoltano sempre le stesse versioni. Solo così si arriva ad una verità, dando voce anche a persone che ci frequentano."

Tra queste persone, l'ex concorrente del Grande Fratello 15, Angelo Sanzio che ha dichiarato su Instagram: "Cara Eliana Michelazzo... Donna Pamela non è una Santa ma neppure tu lo sei. Io non sono mai venuto in trasmissione perché tu hai costretto gli autori a non chiamarmi."

Non solo. Nella puntata di domenica 15 settembre, la D'Urso ha mostrato, senza però leggerlo, un atto pubblico e la Perricciolo tiene a precisare che, grazie a quel documento, crollerebbe tutto il castello di bugie di Eliana Michelazzo.

"Io e Eliana abitavamo insieme. Abbiamo ricevuto una perquisizione di 20 agenti della mobile che ci hanno sequestrato tutto: cellulari, atti, fotografie del modello Stephan Weiler (il finto Simone Coppi, ndr) . Ci hanno fatto un interrogatorio durato ore e ore in caserma e lì c'è scritto tutto. C'e scritto che Eliana sapeva. In quel documento c'è la dicitura che la famiglia Coppi non esisteva."

