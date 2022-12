Pago e Serena Enardu di nuovo insieme? Il cantante rompe il silenzio

Gossip TV

Il cantante sardo, Pago, pubblica un post su Instagram che spazza via ogni dubbio in merito al ritorno di fiamma con l'ex tronista Serena Enardu.

Ormai è ufficiale: Pago e Serena Enardu sono tornati ad essere una coppia. Il post del cantante non lascia spazio ad ulteriori dubbi.

Pago pubblica una IG Stories con Serena Enardu

Da settimane impazza il gossip, ma ormai è ufficiale: Pago e Serena Enardu sono tornati ad essere una coppia. Infatti, è stato proprio il cantante di "Parla con me" a rompere il silenzio, e a confermare il ritorno di fiamma. Pacifico Settembre, questo il nome di battesimo di Pago, lo ha fatto postando una IG Stories in cui sta prendendo il solo in Sardegna, e in cui si vede anche l'ex tronista di Uomini e Donne di spalle. In allegato all'immagine, una didascalia piuttosto eloquente:

Ci son cascato di nuovo.

Citando l'incipit di "Me ne frego", hit di Achille Lauro, evidentemente l'artista sardo ha voluto far capire che, per quanto abbia tentato di restare lontano dalla Enardu, alla fine ha dovuto cedere alle insistenti richieste del cuore. Dopotutto, non è la prima volta che Settembre e la sorella gemella di Elga tornano insieme dopo essersi precedentemente lasciati.

Inoltre, tempo fa la Enardu aveva persino parlato ai suoi follower in una diretta Instagram dell'amore vero, ossia, per lei, quel sentimento che, nonostante tutto, ritorna sempre, e lo fa sempre in modo travolgente e sconvolgente, e ti lascia senza fiato. Ad oggi, si può dichiarare che, senza ombra di dubbio, l'influencer sarda si stava riferendo proprio all'ex marito di Mariana Trevisan.

I due, benché avessero troncato in malo modo anni fa in TV, prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip, non si sono mai persi di vista, anche e soprattutto perché Pago è sempre stato molto legato al figlio dell'Enardu, Tommaso. Che stavolta sia quella buona? C'è da dire che la coppia, in fin dei conti, sembra crederci davvero tanto.